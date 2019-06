La Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, recibió un pedido para que el ministro de Justicia, el ex juez Sérgio Moro, sea detenido preventivamente e investigado por conductas ilícitas reveladas por el sitio The Intercept.

De acuerdo con el sitio web Brasil247, que menciona a su vez al reconocido periodista y bloguero Esmael Morais, la petición fue protocolizada por el Colectivo Abogadas y Abogados por la Democracia.

El grupo presentó al Superior Tribunal de Justicia una solicitud de detención preventiva contra Moro e integrantes de la operación anticorrupción Lava Jato, por actuar de manera confabulada para practicar fraudes procesales contra los acusados.

Moro, quien condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos actos de corrupción, enfrenta un creciente escándalo luego de que el periódico The Intercept sacara a la luz pública la pasada semana comprometedoras conversaciones del ex magistrado con fiscales que ponen en duda su imparcialidad.

Los 12 abogados firmantes del pedido al fiscal Dodge alertan que procuradores y el ministro de Justicia pueden destruir pruebas y usar la función pública para dificultar las investigaciones.

El grupo reclama que la Policía Federal realice una inmediata búsqueda y decomiso de de aparatos electrónicos de los denunciados (tabletas, celulares, notebooks), especialmente los funcionales, en las respectivas residencias o en las oficinas públicas, bajo grave riesgo de destrucción de pruebas.

Requiere también el "alejamiento inmediato de los cargos de los demás miembros de la fuerza tarea de la operación Lava Jato, bajo grave riesgo de continuar usando los cargos para cometer nuevos crímenes y encubrir los ya practicados".

El grupo de juristas sostiene que Lula, arrestado hace un año y dos meses en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, puede ser considerado innegablemente el mayor blanco de la Lava Jato.

Argumentan los abogados que las pruebas reveladas y traídas al mundo por el periodista Glenn Greenwald (en The Intercept) apuntan a una inadmisible promiscuidad entre órgano acusador y juzgador, y confirman prácticas espurias como exposición mediática de investigadores.