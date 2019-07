La nueva reunión celebrada en el Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias terminó sin lograr ningún acercamiento entre los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, lo que anticipa una investidura fallida dentro de dos semanas y amenaza con llevar a nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre.

"A Pablo Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que las políticas", dijo al término de la reunión la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, de acuerdo con el medio español La Vanguardia. La dirigente socialista advirtió que la única oportunidad que tendrá Iglesias para apoyar la investidura de Sánchez será en el debate convocado para el próximo 22 de julio, en las votaciones del 23 o del 25 de este mes. "No hay segundas oportunidades, lo ratifico", resaltó Lastra, que rechazó categóricamente que Sánchez vuelva a intentar ser reelecto en setiembre si fracasa en su investidura este mes. Por lo que si Sánchez no logra su objetivo de ser investido y conformar un gobierno progresista en julio, se abrirá el escenario de la repetición electoral.

Fuentes socialistas dijeron a La Vanguardia que durante la reunión de Sánchez e Iglesias, el líder de Unidas Podemos expresó que "quiere ser vicepresidente del gobierno". Una opción que el PSOE rechaza de plano. Desde Unidas Podemos negaron la versión.

"No quiero pensar que Iglesias esté buscando impedir otra vez que España tenga un gobierno de izquierdas", señaló Lastra. "No he visto pasos adelante de Unidas Podemos. Llevamos dos o tres semanas en que el único que ha hecho propuestas es el PSOE", agregó. "No tenemos interlocutor, porque no se quieren sentar a hablar de un documento programático para llegar a un acuerdo. Queremos que se sienten a negociar. Y nos han dicho que no", concluyó Lastra.