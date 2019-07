Luego de sufrir temblores en tres oportunidades durante actos oficiales en menos de un mes, la canciller de Alemania, Ángela Merkel, rompió el protocolo habitual y recibió sentada a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Este miércoles sufrió un episodio mientras escuchaba el himno alemán durante la recepción del primer ministro finlandés, Antti Rinne.

Merkel y Frederiksen escucharon los himnos nacionales de sus respectivos países sentadas en sillas colocadas en un podio frente a la orquesta que las interpretaba. Esta vez, la mandataria alemana no sufrió ningún temblor en esta ocasión y mantuvo las manos en su regazo. Durante los anteriores epidisodios, no sólo había temblado su cuerpo sino también sus manos.

Si bien Merkel todavía no dio detalles sobre su salud y minimizó los episodios en declaracines públicas, este jueves decidió abordarlo de otra forma la situación al romper el protocolo, dado que en las últimas tres semanas la canciller tembló durante actos en los cuales debía estar parada en medio de una ola de calor que azota a Europa.

"No hay de qué preocuparse. Estoy firmemente convencida de que puedo rendir bien", aseguró este miércoles en una rueda de prensa. Consultada sobre si la opinión pública tenía derecho a saber cómo estaba su salud, manifestó: "Creo que he hecho los comentarios pertinentes. Y pienso que mi declaración de que estoy bien debe ser aceptada. También creo que como vino, un día pasará. Pero aún no ha llegado ese momento".

La primera vez que le sucedió esto a Merkel fue el 18 de junio, durante la recepción del nuevo ministro ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, mientras escuchaba los himnos nacionales. La segunda vez fue nueve días después, en el marco del acto de cese de actividades de la ya ex ministra de Justicia alemana Katharina Barley. La tercera fue ayer, también durante la interpretación del himno alemán, cuando recibió al primer ministro finlandés, Antti Rinne.

Aún no trascendió si la canciller está bajo algún tratamiento médico, pero, mientras tanto, continuará con su agenda normalmente. Este domingo asistirá al tradicional desfile militar que se realiza en París durante la conmemoración de la toma de la Bastilla, por invitación del presidente francés, Emmanuel Macron.