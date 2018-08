El Tribunal Superior Electoral de Brasil convocó para para hoy a una sesión extraordinaria, para tratar la situación de la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien está preso en Curitiba condenado por corrupción.

La audiencia se dará un día después del plazo final para las alegaciones de la defensa del exmandatario, cuya candidatura por el Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre recibió un total de 16 impugnaciones, entre ellas una de la Fiscalía General.

La expectativa en la Corte es que sea juzgada una medida cautelar para vetar la presencia de Lula en la propaganda electoral en radio y televisión, que empieza también hoy, pero para los aspirantes a la Presidencia comenzarán a emitirse sus piezas mañana, señaló "O Estado de Sao Paulo".

No obstante, según el rotativo, algunos magistrados no descartan la posibilidad de que sea juzgada incluso la propia viabilidad de la candidatura del ex jefe de Estado, preso desde abril pasado y condenado a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En tanto, el TSE ya aprobó las candidaturas de nueve de los 13 candidatos presidenciales inscritos para las elecciones del 7 de octubre.

Entre las candidaturas aprobadas por el TSE se encuentran las de Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués); Henrique Meirelles, del gobernante Movimiento Democrático Brasileño ( MDB); Alvaro Dias (Podemos) y Joao Goulart Filho, del Partido Patria Libre (PPL).También dio el visto bueno a Cabo Daciolo (Patriota) y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Joao Amoedo, del Partido Nuevo (Novo); Marina Silva (Rede) y Vera Lúcia, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU).