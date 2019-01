El presidente Donald Trump canceló un viaje para asistir este mes al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en medio del cierre parcial de las operaciones del Gobierno federal de Estados Unidos.

"Debido a la intransigencia de los demócratas sobre Seguridad Fronteriza y la gran importancia de la Seguridad para nuestra Nación, estoy respetuosamente cancelando mi muy importante viaje a Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial", aseguró Trump a través de Twitter.

El mandatario indicó que tiene "casi" decidido declarar el estado de emergencia en la frontera sur, si demócratas y republicanos no son capaces de llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto que incluya el dinero necesario para construir el polémico muro.

"Tengo todo el derecho a declarar el estado de emergencia", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca antes de partir rumbo a la ciudad de McAllen, en la línea limítrofe. "Todavía no lo he hecho, pero puede que lo haga. Si (las negociaciones) no funcionan, probablemente lo haré. Es casi seguro que lo haré", recalcó.

Trump amenazó la semana pasada a los líderes de ambos partidos en el Congreso con mantener cerrado el Gobierno "meses o años" hasta que los críticos cedan, aunque planteó como alternativa que podría usar sus poderes ejecutivos para declarar el estado de emergencia en la frontera, lo que le permitiría conseguir el dinero burlando de este modo el bloqueo de los legisladores.