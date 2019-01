El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano Nicolás Maduro está dispuesto a abrir conversaciones con la oposición, y recalcó que la asfixia económica que producen las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa estatal de petróleo (PDVSA) está llevando al líder chavista a empezar a ceder.

"Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses que están cortando los ingresos por el petróleo. El Tribunal Supremo venezolano ha tomado medidas contra Guaidó. Hoy se espera una gran manifestación. Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta próximo aviso", escribió el presidente en su cuenta de la red social Twitter.

El mandatario habló por teléfono con Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, a quien expresó su "completo respaldo".

No obstante, en una entrevista a la agencia rusa Ria Novosti, Maduro aseguró que no va a convocar elecciones, como le piden, entre otros, la Unión Europea. "No aceptamos el ultimátum ni el chantaje de nadie en el mundo. En Venezuela hubo un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025", ha dicho.

Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela cuando éste se autoproclamó mandatario el pasado 23 de enero, con el encargo de convocar unas elecciones libres y transparentes.

La presión contra Maduro, no obstante, entró en una nueva fase el lunes, con las duras sanciones al negocio a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el pulmón económico de un país ya económicamente hecho trizas. Washington ha congelado de los fondos de la compañía en EE.UU., unos 7.000 millones de dólares (6.100 millones de euros), y estima que, además, las medidas supondrán pérdidas en exportaciones por 11.000 millones de dólares el año próximo.

Una delegación de la administración nombrada por Guaidó se encuentra de viaje en Washington, para negociar la instalación de una embajada paralela a la establecida oficialmente.