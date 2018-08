El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos ciudadanos rusos y seis barcos de bandera de ese país, así como contra dos entidades, por supuestamente haber facilitado a Corea del Norte la transferencia ilegal de productos derivados del petróleo, según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"Las acciones de hoy (21 de agosto) contra dos entidades y seis barcos fueron tomadas bajo la Orden Ejecutiva 13810 del 20 de setiembre de 2017, y está dirigida a personas involucradas en transbordos de barco a barco productos refinados de petróleo con buques de bandera norcoreana, un actividad prohibida expresamente por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas", dice el texto.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a dos compañías de transporte con sede en Rusia Primorye Maritime Logistics Co. Ltd. y Gudzon Shipping Co. LLCù junto con los dueños registrados de los buques y quienes manejan el barco mercante de bandera rusa Patriot, añade el documento.

Los otros cinco barcos de bandera rusa sancionados son: Neptun, Bella, Bogatyr, Partizan y Sebastopol.

Las personas sancionadas y las entidades tomaron parte de un transbordo de barco a barco de productos de petróleo refinado con buques norcoreanos sancionados, dice el comunicado.

"[Los] transbordos barco a barco con buques de bandera norcoreana de parte de Rusia o de cualquier otro lado, de cualquier tipo de producto que sea suministrado, vendido o transferido hacia o desde Corea del Norte están prohibidos por resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y pueden ser sancionados bajo la ley estadounidense", afirma en el documento el secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin.

"Las consecuencias por violar estas sanciones se mantendrán hasta que se haya alcanzado una completa y verificada desnuclearización de Corea del Norte", añade el funcionario según el texto.

Además, el 15 de agosto EE.UU. impuso nuevas sanciones vinculadas a Corea del Norte contra la empresa Profinet, con sede en Rusia, y a su director general, el ciudadano ruso Vasili Aleksandrovich Kolchanov.