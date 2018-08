El Gobierno del presidente Donald Trump planea imponer un arancel de un 25% a importaciones de bienes chinos valorados en 200.000 millones de dólares, pese a que había anticipado que esa tasa sería del 10%, según informaron medios estadounidenses.

Estados Unidos ya impuso gravámenes a la importación de lavadoras, paneles solares, acero y aluminio provenientes de China por 34.000 millones de dólares. El 10 de julio Trump anunció una nueva lista de bienes a ser gravados, que representan unos 200.000 millones de dólares, que van desde productos alimenticios y muebles hasta productos químicos.

Las deliberaciones podrían ser una señal de que Trump está buscando intensificar la presión comercial con Beijing, aunque podría aumentar significativamente los costos de una amplia gama de productos para los consumidores estadounidenses.

Todavía no se ha tomado una decisión final con relación a esta nueva tanda de aranceles, con cuyo anuncio se busca más bien que el presidente chino Xi Jinping regrese a la mesa de negociaciones, dijo una fuente citada por el Washington Post.

Los inversores temen que una escalada en la guerra comercial entre ambos países pueda golpear al crecimiento económico mundial, e importantes grupos empresariales estadounidenses han criticado las agresivas medidas arancelarias de Trump.

En un mitin en Florida en clave preelectoral, con la mirada puesta en las elecciones de medio término, Trump acusó a " China y otros países" a atacar "a nuestros agricultores".

"No es bueno. No es agradable. ¿Y sabes lo que dicen nuestros granjeros? Está bien, está bien. Podemos soportarlo", refirió el mandatario ante sus seguidores.

El gobierno estadounidense anunció la pasada semana que está preparando un paquete de ayuda de emergencia de 12.000 millones de dólares para amortiguar las pérdidas que podrían sufrir los agricultores en la disputa comercial con China y otros países.

Según Bloomberg, representantes del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He, están en conversaciones para retomar las negociaciones.

En 2017, Estados Unidos registró un déficit comercial de 376.000 millones de dólares con China, que está decidido a reducir. Además, Washington acusa a Pekín de robo de propiedad intelectual cuando firmas tecnológicas estadounidenses se asocian con empresas chinas para hacer negocios en ese mercado.

"Se aprovechan de nosotros", lamentó Trump hace dos semanas en una entrevista, "y eso no me gusta. Desde hace años no me gusta", recalcó. "Los chinos nos han estado estafando durante demasiado tiempo", agregó, "quiero que les vaya bien pero la situación es muy injusta".