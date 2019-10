El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su rechazo al testimonio del teniente coronel Alexander Vindman, un experto de Ucrania asignado al Consejo de Seguridad Nacional, quien testificó en la Cámara de Representantes sobre la llamada del mandatario al presidente ucraniano.

"Supuestamente, según los Medios Corruptos, el testigo de hoy que nunca ha sido trumpista calificó de preocupante la llama a Ucrania. ¿Estaba en la misma llamada que yo? íNo puede ser posible! Pídanle que lea la transcripción de la llamada. íCacería de brujas!", escribió el mandatario.

The New York Times adelantó que Vindman alertó sobre las peticiones del mandatario republicano a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter, por una indagatoria supuestamente cancelada por la participación del segundo en una empresa gasera de Ucrania.

A cambio, la Administración Trump asignaría recursos militares y prepararía una reunión de ambos mandatarios en la Casa Blanca.

Vindman es el primer testigo de esta primera parte del proceso de juicio político que escuchó la llamada del 25 de julio entre los presidentes Trump y Zelensky, durante la cual Trump dijo que quería un "favor", luego de que el ucraniano sacara el tema de casi $400 millones de dólares en ayuda militar estadounidense prometida.

El teniente coronel estaba escuchando desde la Sala de Situación junto con otros funcionarios de Seguridad Nacional y personal del vicepresidente Mike Pence, dijo en declaraciones preparadas.

Agregó que le parecía que la acción era preocupante y que podría verse como "un juego partidista que podría afectar la seguridad nacional de los EEUU.