En las horas previas al inicio de su visita oficial al Reino Unido, el presidente de Estados Unidos Donald Trump animó a ese país a estar preparado para salir de la Unión Europea ( UE) sin acuerdo, propuso que no paguen la indemnización que pide Bruselas y anticipó que ve con buenos ojos a Boris Johnson como futuro primer ministro.

La víspera de su visita,se calentó aún más cuando el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, acusó al jefe de la Casa Blanca de usar el mismo lenguaje y las mismas consignas que "los fascistas del siglo XX".

"El presidente Donald Trump es uno de los ejemplos más notorios de la creciente amenaza global. La extrema derecha está en aumento en todo el mundo, amenazando nuestros derechos y libertades tan duramente ganados y los valores que han definido las sociedades liberales, democráticas durante más de 70 años", escribió Khan en una columna de opinión publicada en The Observer.

El mandatario estadounidense dio una entrevista al diario dominical The Sunday Times, apenas unas horas antes de que empiece una visita al Reino Unido invitado por la reina Isabel II, y habló de todos los temas políticos que sensibilizan a los británicos por estos días.

El presidente de Estados Unidos fue contra las reglas diplomáticas y se inmiscuyó en temas internos

Cuestionó las negociaciones para el Brexit del gobierno conservador saliente de Theresa May y aseguró que el Reino Unido debería salir del bloque regional si no consigue lo que quiere en las negociaciones.

"Si no obtienes el acuerdo que quieres, si no obtienes un acuerdo justo, entonces sales", dijo Trump, al apuntar que Londres no debería pagar los 39.000 millones de libras (44.460 millones de euros) acordados en el texto de retirada de la UE.

Además, para compensar la pérdida comercial de una salida de la UE sin acuerdo, señaló que está dispuesto a respaldar un acuerdo de comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos pocos después de que los británicos dejen a la UE, algo que ocurrirá a más tardar el próximo 31 de octubre.

El mandatario estadounidense también opinó que Nigel Farage, líder del Partido del Brexit -vencedor en las elecciones europeas al obtener 29 eurodiputados-, "tiene mucho que ofrecer" en las conversaciones con la UE y debería ser incorporado a tomar parte en esos contactos. "Creo que es una persona fantástica", agregó el presidente estadounidense, que se ha saltado la tradición de no opinar sobre asuntos internos de un país poco antes de iniciar una visita de Estado.