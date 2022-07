Los estadounidenses están preocupados: la guerra Rusia-Ucrania generó nuevos temores en la población, las tensiones sociales están a flor de piel, la gestión de la administración de Joe Biden no satisface a casi nadie y hasta Nueva York ya advierte por un ataque nuclear. Además de todo esto, la inflación no afloja: fue de 9,1% anual en junio y, según el multimillonario Thomas Peterffy, "las presiones inflacionarias durarán durante años, no meses". Una preocupación más.

El magnate, fundador y presidente de la plataforma de operaciones en línea Interactive Brokers, ícono de Wall Street, declaró que la inflación "no es un problema a corto plazo", y que llegó para quedarse. ¿Por qué? Peterffy enumeró a Forbes las siguientes razones: décadas de gasto deficitario crónico en Estados Unidos; interrupción continua en las cadenas de suministro a medida que la globalización se “revierte”; escasez de trabajadores calificados y creciente automatización; requisitos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) autoimpuestos por las empresas que “aumentan los costos de producción”; y, paradójicamente, el aumento de las tasas de interés, el mecanismo mismo destinado a frenar la inflación.

Con una fortuna de 18.100 millones de dólares, el multimillonario de 77 años explicó: “A medida que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, aumenta la cantidad que el país debe pagar para saldar su deuda. Es un círculo vicioso que eventualmente resultará en una deuda explosiva”.

La Reserva Federal (Fed) avisó que hará "lo que sea necesario" para frenar la inflación, y ya aplicó un aumento histórico —único en los últimos 28 años— de 0,75 puntos porcentuales en las tasas de interés. Y ante los números imparables, la expectativa es un nuevo aumento, igual al anterior. Para Peterffy, la Fed no hará todo lo que dice: "No creo que la Fed cumpla con su promesa de 'hacer lo que sea necesario' (para reducir la inflación), porque tienen miedo de destruir la economía y el problema de la deuda explosiva", dice.

Tampoco piensa que se repetirá lo sucedido en la década de 1980, cuando el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, elevó las tasas de interés a dos dígitos, induciendo una recesión aplastante pero acabando con la inflación. Para Peterffy, la Reserva Federal limitará las tasas de referencia en torno al 4 % y, como resultado, la inflación rondará el 6 % durante los próximos años. "Habrá estanflación durante un tiempo", predijo.

Las acciones se salvan, pero las cripto no

El mercado, en cambio, no tiene un futuro tan oscuro. Para él, los mercados de valores estadounidenses tocarán fondo en otoño (verano en el hemisferio sur). "Eventualmente, el aumento de los precios alcanzará a las acciones. Las acciones entrarán en un largo período de mercado alcista impulsado por la inflación", pronosticó.

"Este es un buen momento para investigar y acumular acciones de empresas". En este sentido, aconsejó apuntar a empresas que están "invirtiendo en su (propia) competitividad durante este entorno y ganando cuota de mercado", en vez de en sectores o industrias específicas.

Con el "criptoinvierno" en pleno esplendor, Peterffy estimó que el Bitcoin tiene "muchas posibilidades" de "perder su valor o ser declarado ilegal". Según él, el gobierno de Estados Unidos podría tratar de prohibir las criptomonedas en medio de preocupaciones sobre el uso de activos digitales para "proporcionar financiamiento para actividades ilegales", así como la incapacidad del Departamento del Tesoro para "controlar o realizar un seguimiento de los pagos y recaudar impuestos".

Sin embargo, no descartó los activos digitales totalmente. Todavía tiene algo de Bitcoin y dice que comprará más si llega a 12.000 dólares, bastante más bajo que los 20.000 dólares que vale actualmente.

En cuanto al futuro, el multimillonario solo espera una cosa: "Sobrevivir".