Álbum Mundial 2022: figuritas a precio blue, un álbum trucho y el reclamo desesperado de los kiosqueros

La fiebre mundialista comenzó a flor de piel. ¿Acaso es por la Copa del Mundo que se disputará en Qatar en apenas 86 días? No, aunque sí tiene que ver con dicha temática. El lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2022 trajo consigo la alegría de personas de todas las edades. Niños, jóvenes y adultos demuestran que la pasión por comprar, coleccionar y cambiar figuritas sigue intacta.

Panini había confirmado en primera instancia que el álbum iba a estar disponible a partir del miércoles 24 de agosto. Sin embargo, tal como indicó a BAE Negocios el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, desde la editora italiana "decidieron adelantar la entrega por el Día del Niño y de repente estaban los distribuidores con las figuritas".

"Argentina va a ser el país en el que se van a vender más figuritas", anticipó a este medio el delegado porteño. El "boom" por completar el álbum de Qatar 2022 es notorio. Miles de personas corren y corren sin parar por los distintos kioscos de sus barrios de residencia o cercanía. Aunque, desde la tarde del 24 de agosto, la situación cambió de forma abrupta.

En las redes sociales, se viralizó una situación muy particular en un kiosco ubicado en la calle Estados Unidos al 2500. El comercio pegó unos carteles en sus respectivas persianas, los cuales confirmaron una tendencia preocupante: no hay stock de figuritas ni tampoco fecha de entrega estimada por parte de los proveedores. Este hecho fue el comienzo de una catarata de informaciones sobre la falta de stock de figuritas en miles de kioscos de Buenos Aires.

Según averiguaciones realizadas por BAE Negocios, los mayoristas venden los paquetes de las figuritas a $117, luego los kiosqueros los comercializan a $150. Es decir, al igual que los dichos del delegado Acuña a este medio, no hacen una gran diferencia económica. Ante esta inesperada situación, algunos kiosqueros mantienen los precios de las figuritas a 150 pesos, aunque algunos otros subieron los costos hasta $250 o $300 (figuritas a precio dólar blue).

En tanto, ante la falta de productos, usuarios empezaron a encontrar diferencias entre los álbumes de kiosco y álbumes que se comercializan a través de Pedidos Ya o supermercados como Jumbo. Entre unos y otros, la desigualdad se encuentra en el diseño interior.

El jueves por la tarde, el delegado porteño de la UKRA confirmó a BAE Negocios que "no hay figuritas por ningún lado". Además, afirmó estar preocupado por la situación: "No se entiende qué está pasando". A partir del miércoles, "la gente va resignada a buscar figuritas". Sin expectativas, los chicos siguen insistiendo. Ernesto puso un cartelito sobre una posible renovación de stock, aunque el desenlace no fue el que estaba esperando. Jóvenes se fueron "desilusionados" de su kiosco.

"La paciencia se acabó", remarcó el delegado Acuña. A su vez, recordó que "hay una Secretaría de Gobierno y un Gobierno que tienen que estar" para resolver esta problemática y "no estar ausente". El panorama se traduce en una escasez de figuritas y, ante la no respuesta de los proveedores, los productos se desvanecen con el paso de las horas.

Estos hechos fueron retratados por vecinos de diversos barrios porteños. BAE Negocios accedió a conversar con Ignacio Frosio, un joven de 22 de años que reside en Caballito. Fanático del fútbol y de la Selección Argentina, su objetivo era revivir épocas juveniles donde coleccionaba álbumes de todo tipo. Sin embargo, se topó con muchas dificultades para adquirir el álbum de figuritas de Qatar 2022, no así con las figuritas.

Desde el sábado hasta el miércoles, se encontró con falta de stock en miles de comercios. "En la semana recorrí un par de kioscos y sucedía lo mismo. Esperé hasta el 24 de agosto, que era el lanzamiento oficial. Mientras tanto yo veía que muchas personas tenían el álbum. Sin embargo, en ningún lado lo vendían , sólo podía comprar paquetes", comentó desilusionado. Recién el jueves por la tarde, logró comprar un álbum de figuritas. "El jueves, más precisamente en una zona llena de colegios del barrio de Almagro, empiezo a ver chicos de todas las edades, corriendo y gritando sin parar". La desesperación se refleja de kiosco en kiosco, según comentó a este medio.

El problema también persiste en los barrios de Belgrano y Núñez, tal como informó un joven de 23 años, llamado Agustín Soso. A diferencia de lo narrado por Ignacio, él aseguró que "el problema arranca esta semana". Además, indicó que los kiosqueros le han manifestado que están faltos de stock de álbumes y figuritas, ya que "les llegan pocas cantidades" y "no saben cuándo renovarán el stock". En los comercios de las calles Kramer, Cabildo y Echeverría, Agustín encontró problemas para comprar un paquete de figuritas. "Todos están igual. Pasás por un kiosco y te dicen que no tienen figuritas. Tampoco muestran al público álbumes". Lo más llamativo es que, "establecieron límites para adquirir paquetes de figuritas", cerca de 10 paquetes por persona.

BAE Negocios se volvió a comunicar con el vicepresidente de UKRA ante una situación de ansiedad pura por comprar, coleccionar y cambiar figuritas. Según confirmó a este medio, Panini no respondió ante su reclamo.

Pedimos a @paninicromos que comercialice solamente a través de los kioscos y no pongan otros puntos de venta, nosotros somos los que le vendemos todas las figuritas de otras colecciones durante el año, y encima de eso lo quieren comercializar por otros canales. pic.twitter.com/z0e9AYgrAK — Adrián Palacios (@AdrianUkra) August 26, 2022

Es por eso que desde UKRA elaboraron un comunicado apuntando contra la editora italiana, como así también contra el Gobierno Nacional y porteño. "La paciencia se acaba! La tolerancia también! Señores de Panini, entreguen las figuritas a los kiosqueros y dejen de dárselas a los supermercados Jumbo a las aplicaciones como Pedidos Ya!, a estaciones de servicio Axion y a las Cadenas de Kioscos que no comercializan figuritas de las otras colecciones durante 4 años", comienza su reclamo.

A su vez, le habló directamente a los gobernantes de la Argentina, con el fin de que tomen cartas en el asunto. "Señor presidente Alberto Fernández. Señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señor Secretario de Comercio Matías Tombolini. Señor Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Señor Gobernador Axel Kiciloff y demás gobernadores de todo el país. Hagan algo!! Están matando el Comercio minorista en Argentina. Están haciendo desaparecer a los kioscos de barrio. Le están sacando el plato de comida a los que todos los días le ponemos el pecho al país y hacemos Patria", expresó.

Pedimos a @PaniniArg @paninicromos que comercialice solamente a través de los kioscos y que no pongan otros puntos de venta, nosotros somos los que vendemos todas las otras figuritas durante el año. comercializar por otros canales se transforma en un MONOPOLIO @matiastombolini pic.twitter.com/teRuxH0Rhu — Adrián Palacios (@AdrianUkra) August 26, 2022

"Panini entregá las figuritas solo a los Kioscos. Señores gobernantes por favor laburen y HAGAN ALGO!!", concluye el mensaje del delegado Acuña.