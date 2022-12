Aunque Amazon se fundó gracias a los libros, no fue hasta 2015 que tuvo su primera librería física, en el centro comercial University Village en Seattle. Con el paso de los años, los locales de " Amazon Books" se expandieron hacia otros 12 estados, con una clara intención de captar los clientes que no compraban online. Sin embargo, apenas siete años después, decidió cerrar todas sus librerías físicas y enfocarse en sus supermercados y la histórica Barnes & Noble intentará copar el espacio vacante.

"Hemos decidido cerrar nuestras tiendas Amazon de cuatro estrellas, Books y Pop Up, y centrarnos más en nuestras tiendas Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style, y nuestra tecnología 'Just Walk Out'", anunció un portavoz de la empresa en marzo, cuando primero anticiparon la decisión. La idea de Amazon era enfocarse en la venta de alimentos, y promocionar su tecnología nueva en la que los clientes podían simplemente agarrar los productos e irse sin hacer colas ni pagar en cajas.

De esta manera, cerró permanentemente sus 68 librerías físicas, tiendas emergentes y tiendas de juguetes y artículos para el hogar en Estados Unidos y Reino Unido. Ahora, varias de las librerías físicas de Amazon serán reemplazadas por las de Barnes & Noble, que durante años batalló por competirle al gigante de comercio electrónico. El primer paso de la librería fue abrir locales en dos Amazon Books de Boston, y el plan es llegar a 630 tiendas en 2023.

Muchos clientes lamentaron la partida de Amazon Books

La noticia del cierre de las librerías físicas de Amazon marcó un punto de inflexión para una empresa que comenzó como una librería en línea y ayudó a llevar a rivales establecidos como Borders a la bancarrota.

Amazon apunta a supermercados, pero por ahora no tiene resultados

“Seguimos comprometidos con la creación de excelentes experiencias y tecnologías de venta minorista física a largo plazo, y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros empleados afectados para ayudarlos a encontrar nuevos roles dentro de Amazon”, decía el portavoz en marzo.

Sin embargo, distintos informes alertaron que los locales Amazon Fresh no dieron los resultados que la empresa esperaba. Muchas tiendas quedaron a medio construir, mientras que otras todavía no abrieron y a algunas se las ve vacías. The Information apuntó que mantener estos locales "en el limbo" podría ser una táctica de reducción de costos para el gigante tecnológico, que comenzó a despedir trabajadores corporativos y tecnológicos en noviembre y planea reducir aún más en 2023.

La inversión de la empresa que fundó Jeff Bezos fue millonaria, por lo que algunos medios locales temen que la decisión de virar hacia esa dirección haya sido equivocada.

En esta línea se expresaron algunos clientes de Amazon Books, que lamentaron los cierres porque representaban "un daño" para las ciudades en donde estaban los locales. "Aquí se vende todo tipo de información y opiniones diversas, y es un verdadero bien social tener buenas librerías alrededor", aseguraba un cliente.

Para Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, Amazon hizo bien en renunciar al nicho de mercado de los compradores de libros físicos, una combinación tan mala como la del fabricante de autos eléctricos Tesla que abrió estaciones de servicio. "El comercio minorista es difícil, y lo están descubriendo", dijo a Reuters.

Eso mismo reflejan los datos: las innovaciones no fueron suficientes para contrarrestar la marcha hacia las compras en línea que la propia Amazon había iniciado. Los ingresos de sus "tiendas físicas" representaron un mero 3% de los 137.000 millones de dólares en ventas de Amazon el último trimestre. Por si eso fuera poco, gran parte de ese número refleja el gasto de los consumidores en su filial Whole Foods, por lo que las librerías daban ganancias muy marginales.