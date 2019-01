Juan Ignacio "Pepe" Sánchez es uno de los baluartes de la Generación Dorada del básquetbol argentino y quién forjó desde su convicción educativa, amor al deporte y en honor a Bahía Blanca, la ciudad que lo vio crecer, un emprendimiento al estilo de la NBA: el Dow Center. El centro deportivo que se está inaugurando por estos días sólo demandó catorce meses para convertirse en realidad.

Para quien fuera un caballero dentro y fuera de la cancha, dinámica que mantiene en tono humilde y no de pose, la cuestión en esta etapa de su vida ni siquiera rozó la espera de una lluvia de inversiones que hasta el momento no arribó a este país desde 2015. Sánchez es el pivote de este emprendimiento. Es un nuevo paso del Weber Bahía Basket y, sobre todo, para el deporte argentino.

El complejo tendrá tres canchas de entrenamiento que se podrán transformar en un estadio para 4.000 personas sentadas, donde jugará el equipo pero a la vez habrá espectáculos, recitales y eventos artísticos. También tendrá diez departamentos equipados y 56 dormitorios para cien reclutados.

La inversión para levantar el complejo, que aseguran es millonaria, provino una buena parte del ex basquetbolista y otra porción de Dow.

Facundo Corvalán, uno de los jóvenes con mejor presente del equipo sintetizó su alegría y esperanza a BAE Negocios. "Cuando entré al Dow Center, me sentí un privilegiado. Esto es increíble, es conmovedor poder estar en una organización de excelencia que nos brinda este ámbito de desarrollo profesional de primer nivel mundial", afirmó tras la primera actividad oficial en el nuevo escenario del equipo bahiense que disputa la Liga Nacional. Sánchez, autor intelectual de cada paso del proyecto, hizo suyo ese tópico popular en cuanto a que "se juega como se vive" y se permitió la expresión emotiva no tan frecuente en su etapa de jugador. Lo acompañan su esposa Andrea y su hijo Vicente. En cuanto a su inauguración dijo "claro que me emocioné porque fue un día muy especial, es dejar de ver al lugar como una obra y empezar a sentirlo lleno de vida y energía".

Parece cercano todavía en el tiempo su primer entrenamiento en la Universidad de Temple en Estados Unidos. Pepe Sánchez confiesa que la ilusión es que el Dow Center sirva de inspiración a nuestros jugadores, a los atletas del país y de Latinoamérica que se acerquen. "Que lo sientan como propio", remarcó.

Hace algo más de un año anunció la construcción del complejo y cumplió con los plazos, pese a un contexto económico de crisis que incluyó la disparada del dólar. El campeón olímipico con Argentina, su familia, un equipo de profesionales y de empresas hizo posible esta realidad sin financiación estatal. Por caso, el edificio se llama Dow Center por el aporte de la compañía química, la empresa que tiene justamente en Bahía su complejo industrial más grande de la región. "Dow pone mucho más que el nombre. Nos brinda su asesoramiento y soluciones sustentables y de nueva generación para la construcción del centro", asegura el base de la Generación Dorada. Algunas de las tecnologías aplicadas son paneles metálicos con núcleo aislante de poliuretano de alta densidad que permitirá optimizar la climatización del edificio. Además cuenta con un sistema de parasoles que brindarán control solar pasivo, superficies vidriadas para alcanzar una iluminación diurna natural y artefactos eléctricos de mínimo consumo energético para lograr una mayor eficiencia en ese sentido.