En el marco del plan de reestructuración del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el organismo está avanzando en la tercerización de controles sanitarios en todo el país, ya que considera que una mejora de sus funciones no puede lograrse solamente con la incorporación de personal calificado.

Fuentes del Senasa admitieron ayer a BAE Negocios que existen diversos contactos con actores privados para que realicen tareas que actualmente "se están efectuando en forma deficiente. Se ha realizado un diagnóstico general que ha detectado controles deficitarios".

El mayor desembarco de jugadores privados se dará de la mano de fundaciones y empresas orientadas al control de las áreas que cubre el Senasa.

Otras fuentes oficiales adelantaron que de las 14 oficinas regionales que hay en la Argentina, habría una reducción a la mitad aproximadamente. Y otro dato reconocido por el Senasa es que en el marco de una política de ajuste en el gasto público, "se están dejando de pagar los alquileres de los inmuebles donde trabajan empleados administrativos".

El plan oficial es que las actividades propias del organismo, siempre en materia administrativa, pasen a tener como sedes a la Sociedad Rural de cada una de las provincias y municipios, o que las mismas comunas colaboren con el otorgamiento de los espacios físicos.

Situación laboral

En cuanto a los más de 300 despidos que se produjeron hasta el momento, desde el Senasa informaron que se abrió un proceso de revisión desde el pasado martes, aunque con ciertos matices.

Por un lado, se prevé la reincorporación de un grupo de técnicos y profesionales, aunque no es el caso de la mayoría de los despidos que cumplían con las tareas administrativas. En el Ejecutivo dijeron que no se prevén más despidos en el corto plazo, aunque no garantizaron que esta decisión se mantenga en el tiempo.

Sobre la situación global de las exportaciones e importaciones de alimentos, en el Senasa aseguraron que las operatorias del comercio exterior están prácticamente normalizadas.

A raíz del paro determinado por el gremio ATE, algunas zonas del país vieron resentidos los controles de verificación sanitaria y tanto las ventas como las compras externas se paralizaron desde el 24 de abril último. El paro activo de este sindicato permanece vigente hasta mañana aunque todo indica que se extenderá por un plazo superior. Lo que aún ocurre en ciertos puntos aduaneros es que los ingenieros del organismo no asisten a la Aduana para realizar los controles obligatorios y los contenedores tanto de exportación como de importaciones se siguen incrementando.

La información fue proporcionada por fuentes de la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA), y por calificadas fuentes de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA). Como la verificación sanitaria y fitosanitaria es de carácter obligatoria para exportar o importar alimentos de origen vegetal o animal, se producen las demoras operativas.