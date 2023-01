Tras la euforia del Mundial y la alegría de las fiestas, la temporada del verano 2023 comenzó el año a pleno. Desde las playas de la costa argentina hasta las montañas y la pampa, los principales destinos turísticos del país disfrutan de una gran cantidad personas aprovechando las vacaciones. Y son muchas: según una encuesta, el 87% de los argentinos se va de vacaciones este año.

El relevamiento, realizado a los usuarios del portal de clasificados Zonaprop, encontró que un 87% indicó que piensa irse de vacaciones este año, mientras un 13% dijo que no está en sus planes. Entre los que sí veranean, la mayoría lo hace en el interior del país (68%).

¿A dónde van? El destino favorito de los argentinos es la playa con un 70%, un 23% de los usuarios sueña con la montaña y un 7% con visitar alguna ciudad.

"Dentro del país, la Costa Atlántica es el destino más popular con un 60%, este número era de 11 puntos porcentuales más bajo el año pasado. Le siguen las provincias del Centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con un 15% y la Patagonia con un 12%", informó Zonaprop.

Casas o quintas, un destino en alza

La encuesta también encontró que un 17% de los usuarios prefieren descansar en una casa o quinta en un barrio cerrado, el doble que el año pasado, cuando solo un 8% elegía este plan. Entre los destinos más codiciados está Parque Leloir, en donde se llegó a alquilar una casa por 15.000 dólares para toda la temporada, como informó BAE Negocios.

Por otro lado, un 14% de los argentinos eligen viajar al exterior. El podio de los lugares más elegidos lo encabeza Brasil con un 50%; en segundo lugar, los usuarios optaron por Uruguay (16%) y en tercer lugar, Europa (15%).

Sin embargo, la cantidad de argentinos y de extranjeros con documento argentino que salieron del país para vacacionar caía 13% en el arranque del año, comparado con el nivel prepandemia, de acuerdo con datos oficiales.

De acuerdo con los registros, entre el 25 de diciembre y 4 de enero salieron de Argentina unas 124.654 personas hacia Uruguay y otras 190.204 hacia Brasil. Los datos contrastan con los 164.649 egresos de 2018/2019 hacia Uruguay y los 243.172 hacia Brasil en similar lapso.

Cómo son los alojamientos

En cuanto a los alojamientos, la mayoría de los usuarios, un 60%, prefiere alquilar de manera temporal por la comodidad que esto implica en el manejo de los tiempos. Por otro lado, un 28% prefiere hospedarse en un hotel, mientras que un 10% pasará sus vacaciones en un lugar que tiene o le prestan. Por último, apenas un 2% opta por un camping.

Con respecto a las tipologías que más buscan quienes alquilan, los departamentos se ubican en primer lugar con un 51%, mientras que las casas son elegidas en un 42%. De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta, el factor más importante para los ususarios es la ubicación (72%) y luego el precio (56%).

En conclusión, la estadía que elige la mayoría es de una semana (35%) con su familia (51%) en una playa del interior del país y, más específicamente, en la Costa Atlántica. La principal elección se orienta por alquilar temporalmente un departamento en el que se prioriza preferentemente su ubicación.

¿Por qué no viajan algunas personas?

Un 54% de quienes no planean irse de vacaciones durante 2023 aclaró que es por razones económicas, mientras que un 13% no cuenta con el tiempo disponible para organizar sus vacaciones. Por último, un 9% respondió que no viajará este año por no tener vacaciones disponibles.

Además, como dato relevante que mostró la encuesta, aproximadamente un 33% no se va de vacaciones hace más de un año, un 27% hace menos de seis meses; y un 14% más de seis meses.

Buenos Aires y el turismo receptivo en 2023

Según estimaciones difundidas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la provincia de Buenos Aires se configura como uno de los destinos más elegidos por los turistas este verano 2023, ya que la mayoría de los destinos bonaerenses registran reservas para lo que resta de la temporada entre un 80 y 90 por ciento.

Daniel Loyola, presidente del sector Turismo de la FEBA, destacó que "los bonaerenses tuvimos el mejor diciembre (de 2022) de los últimos cinco años en materia de reservas", por lo que hay confianza en que "la tendencia se mantendrá durante esta temporada de verano".

La llegada de más de 1.750.000 turistas extranjeros marcará la reactivación del turismo receptivo

En ese contexto, desde el Ministerio de Turismo y Deportes, remarcaron que la llegada de más de 1.750.000 turistas extranjeros para el verano, que según estimaciones generarían gastos por un valor de 1.370 millones de dólares, marcará la reactivación del turismo receptivo, iniciada en 2022, y que estará impulsada, entre otros factores, por una temporada de cruceros que tendrá niveles superiores a la prepandemia.

La llegada de más de un millón y medio de turistas significaría "un gran movimiento económico a lo largo y ancho del país", destacó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

"Eso va a significar más divisas para el país y más empleo en todos los centros turísticos", continuó Lammens, y resaltó la convicción de que "este año el turismo va a seguir siendo uno de los motores de la reactivación económica de la Argentina".