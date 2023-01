Parque Leloir: cuánto sale alquilar una casa en esta temporada

Año tras año, el barrio de Parque Leloir en la localidad de Ituzaingó es uno de los más codiciados. Algunos dicen que es uno de los lugares más parecidos a Carilo. En los últimos años amplió su corredor gastronómico y se convirtió en un polo más que seductor ubicado a 25 minutos del centro porteño.

Si bien en la pandemia, no había casa disponible, en esta temporada la realidad es diferente. En el mes de enero está todo alquilado, no hay ninguna casa libre. Recién se puede conseguir algo para el mes de febrero y para marzo. Un dato a tener en cuenta es que en Parque Leloir no se alquila ni por día ni por quincena, sólo mensual.

Hasta hace algunos años, la mayoría ofrecía sus casas a cambio de un valor en pesos. Este año, todos los propietarios decidieron dolarizar las tarifas. Es imposible conseguir una casa para alquilar en pesos. Con la experiencia y el furor de los años anteriores, algunos dueños apostaron a que este año se alquilaría a cualquier precio, pero no ocurrió. Los valores de una casa quinta en Parque Leloir cuestan lo mismo o más que un departamento en Punta del Este.

El costo de alquiler de una casa en Parque Leloir por toda la temporada se llegó a pagar hasta 15.000 dólares. En promedio los alquileres de enero rondaron los 4.000 dólares. Las casas que tienen estos valores promedio en Parque Leloir cuentan con 250 metros cuadrados cubiertos, varias habitaciones, pileta, parque.

En los barrios privados las casas cotizan más, los más buscados son Pingüinos, Altos del sol y El casco de Leloir, pero en este último complejo los dueños venden pero no alquilan, quieren mantener un perfil muy exclusivo. En el barrio de Pingüinos, alquilar una casa mensual en temporada ronda los 7.000 dólares. En el barrio Altos del sol, las casas promedian entre los 3.000 y 4.000 mensuales en temporada. Si el alquiler es anual, el costo baja notablemente y ronda los 1.000 dólares mensuales.

En febrero cambia el panorama, los alquileres temporarios bajan notablemente. Por el comienzo de las clases, se puede conseguir una muy buena casa por 3.000 dólares en promedio. También hay ofertas que arrancan en los 2.000 dólares en febrero, todo depende de las comodidades que se busquen. Opciones disponibles hay, sólo hay que buscar en inmobiliarias de la zona o en avisos online.