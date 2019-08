Cerró el albergue transitorio Riglos, ubicado en Directorio y Riglos del barrio de Caballito. Se suma al cierre del famoso hotel JJ en Nuñez o al del histórico Arcobaleno en Belgrano, entre otros. El sector promedia los cinco cierres por año, en una muestra de que tampoco escapa a la caída del consumo.

José Manuel Capelo, Presidente de la Asociación de Hoteles Alojamiento por hora, explicó a BAE Negocios: "Se agudizan los cierres, porque la situación es más extrema. No podemos crecer, cada vez nos contraemos más, hoy estamos en un estado de supervivencia. Tenemos un retraso tarifario de un 40%, pero no podemos subir los precios, porque el consumo no lo permite".

Si bien reconoce que hay muchos albergues transitorios pasando momentos complicados, no es fácil cerrar, por los altos costos. "Sólo pueden cerrar los que están bien ubicados y tienen una salida inmobiliaria. Si bien todas las categorías están afectadas por igual, los que apuntan a la clase media son los más perjudicados. Ofrecemos promociones, pero si la gente no tiene dinero para gastar o destinar a esparcimiento, es difícil convencerla. Además, cada vez tenemos menos presupuestos de marketing", explicó Capelo.

Entre las estrategias para mantener la actividad, algunos brindan turnos reducidos de una hora. Diferentes hoteles ofrecen en las categorías más altas frigobar libre, como el albergue transitorio Etc Etc. Otros, como el St. James ofrecen tres consumiciones gratis que incluyen desde una mini botella de champagne hasta tostados o hamburguesas, en las habitaciones más costosas.

El consumo de bar en las habitaciones cayó un 50%, al igual que la venta de juguetes eróticos

Hoteles de mayor categoría como el Dissors hotel, de los mismos dueños de Jardines de Babilonia y Summum, ofrecen up grade para mejorar la habitación y cenas gratis en algunos horarios. Para alentar el consumo, surgen aplicaciones como Tarjeta Vip que ofrecen una radiografía con precios y vistas de cada habitación y descuentos a la hora de reservar. Pero no alcanza.

Sobre el consumo dentro de las habitaciones, Capelo advirtió: "El servicio de bar tuvo una caída del 50%, al igual que la venta de juguetes eróticos que decae en forma proporcional. Cada vez se consume menos".

Pese a todo, existen alrededor de 600 hoteles alojamientos en el país, de los cuales 350 están en el conurbano y 140 en la Ciudad de Buenos Aires; el resto están en el interior del país. Al estar abiertos las 24 horas, dan trabajo a 9.000 personas en forma directa. Cada cierre representa la pérdida de 15 puestos directos y hay que multiplicar por cinco los indirectos.