Charly Alberti lanzó su cerveza con malta de agricultura regenerativa

Tenía que venir Charly Alberti, el histórico baterista de Soda Stereo para repensar la forma de hacer cerveza en la Argentina e impulsar el cuidado del planeta. Venció sus tabúes y se asoció con la compañía líder para lanzar la marca de cerveza 27, realizada con malta de agricultura regenerativa.

Charly Alberti contó que desde hace 10 diez años, desde cuando vivía en la Patagonia, que buscaba una cerveza diferente. “Por ese entonces mi fundación R21 no tenia un peso, se me ocurrió hacer una cerveza que me ayude a financiar R21. La financiación nunca se dio, seguimos igual. Descubrí un mundo maravilloso, mi obsesión me llevó a estudiar, conocer y un día hice un posteo contando mi sueño. Quería saber qué pasaba con la gente si yo decido hacer una cerveza, me dijeron traela para Colombia, traela para Estados Unidos, para Perú y me dijeron cosas lindas que me envalentonaron. Llamó la atención de gente del mundo de la cerveza y empecé a viajar y escuchar propuestas”, contó el músico y empresario.

Un amigo le propuso hablar con la cervecería Quilmes. “La veía como una empresa muy grande y los procederes que yo sentía, equivocadamente, no tenían que ver con lo que estaba buscando. Pero a las empresas las hacen las personas, las empresas mutan acorde muta su gente. Para mí era una empresa querida, la primera página de internet de Quilmes la hice con mi empresa de tecnología, los Quilmes Rock, la veía cercana, pero no la creía posible para hacer este sueño. Me terminé asociando, yo buscaba tres utopías: una cerveza moderna, con un poco menos de alcohol y quería cumplir una utopía ambiental”.

Este novedoso camino para elaborar cerveza en el país, abre un gran potencial para Argentina. “Una de cada 4 cervezas del mundo está hecha con cebada argentina, si logramos esa regeneración de los campos, una de cada 4 cervezas estarán hechas con cebadas de agricultura regenerativa”, contó Charly Alberti entusiasmado.

La primera cerveza producida en Argentina mediante agricultura regenerativa

La agricultura regenerativa es un método de producción agropecuario que restablece la salud del suelo y favorece la captura de carbono. La técnica consiste en procurar suelos siempre verdes, rotación de cultivos en una misma parcela, y la reducción progresiva en el uso de insumos externos. El primer lanzamiento de esta plataforma que piensa en productos producidos con prácticas sustentables es 27 Eazy, una cerveza lupulada hecha con malta de agricultura regenerativa y con sólo un 3% de graduación alcohólica y aporta 37 calorías cada 100 ml. Se venderá en supermercados, autoservicios y recién el año próximo estará en todo el país.

Uno de los fundadores de Soda Stereo confesó lo que más lo impactó de la cervecera fue cuando lo invitaron a conocer su parque eólico. “ Quilmes hizo un análisis de cuánto era el consumo eléctrico de toda la compañía y decidieron invertir 300 millones de dólares o más en hacer un parque eólico para tener energía de una fuente renovable. Y dije, esta gente está haciendo las cosas en serio. Una cosa es hablar y otra cosa es sacar la plata y pagar y hacerlo”.

Contó que evaluó mucho todo porque sabía que tomaba un riesgo al asociarse con una empresa como Quilmes, pero confesó que finalmente “fue un placer, no un riesgo” y que “a veces me encabrono cuando me atrapa la corporación, pero ellos también tienen la agilidad para poder cambiar las cosas”.

En su elaboración, 27 Eazy, apoya el proyecto de 23 productores que suman 570 hectáreas de la provincia de Buenos Aires, garantizándoles la compra de su cosecha a largo plazo contribuyendo a la transformación necesaria hacia la agricultura regenerativa. Esto es sólo el comienzo de una idea que puede tener impacto global, eso terminó de convencer a Charly Alberti. Su lema "Una cerveza de ciudad hecha con amor por la tierra"