En los últimos diez años, Connie Ansaldi se ha posicionado como una extraordinaria referente y mentora de emprendedores, notable por sus aportes en diferentes áreas del branding, de la comunicación y de la innovación. En su inagotable búsqueda por llegar al público con sus ideas disruptivas, se ha convertido en una de las líderes del cambio digital y en una conferencista de interés internacional.

Este fue por más y cofundó Carnaval.art, una plataforma de criptoarte, la primera a nivel iberoamericano. Por todos estos perfiles, y porque hoy lidera una tecnología que WEF tratará en su paneles de octubre, ha sido designada embajadora WEF Argentina 2022.

Por eso, en esta entrevista, le preguntamos qué son los NFT, por qué el criptoarte, si la mujeres estamos en esta nueva tecnología y en esta nueva economía y varios temas más. Empecemos.

—¿Qué son los NFT y qué es el criptoarte?

— Los NFT son como una huella digital que se pone sobre un activo. Tienen la propiedad de ser únicos y no pierden valor con su uso, a diferencia del dinero, por eso se llaman no fungibles. Tienen, además, otras características producto de estar alojados sobre la tecnología blockchain que les otorga cualidades aún más especiales, como por ejemplo su trazabilidad y su transparencia. El criptoarte es el arte atravesado por la tecnología.



—¿Es lo mismo que las criptomonedas?

— En realidad no. El criptoarte se puede comercializar o no con criptomonedas. De hecho, casi todos los marketplaces aceptamos también dinero fiat (tradicional) para facilitar las transacciones. Una cosa es bitcoin como tecnología y otra como valor de intercambio. Lo mismo las altcoins (todas las otras monedas que no son bitcoin). -

—¿Qué significa democratizar el arte a través de los NFT?

—Yo comparo esta evolución con la misma que vivió la música con la llegada de Napster o el cine con Netflix. El mercado secundario era imposible de controlar para los artistas; en cambio, con los NFT y sus contratos inteligentes, la trazabilidad de su obra y las ganancias futuras, así como también el origen de las mismas, están aseguradas.

“Los NFT pueden compararse con lo que pasó en la música con Napster o en el cine con Netflix”

—¿Cuántas mujeres ya están en el criptoarte?

— No hay un número exacto de cuántas mujeres hay porque son porcentajes muy nuevos, pero es notoriamente menor al de los hombres, como siempre. Solo el 3% de las mujeres estudia una carrera vinculada con tecnología y de ahí para abajo es efecto derrame. El principal cambio es nuestro.

—¿Qué hay de cierto en que este colapso actual de los criptoactivos significa su desaparición?

—No sé quién dijo eso, pero no entiende mucho de ciclos económicos. Es lo mismo que decir que con la explosión de las puntocom a finales de los ’90 iba a desaparecer Internet. La tecnología que aporta valor es una realidad per se. La variable especulativa es lo que entra en discusión.



—¿Qué es necesario desde lo público y lo privado para que más mujeres estén en tecnología y al mando de estos proyectos tecnológico?

—Como siempre, la respuesta a esa pregunta es educación, educación y educación. Y referentes que lleven adelante la bandera del cambio y del animarse. Personas que hayan transformado sus vidas a través de nuevos acercamientos a la tecnología, como es mi caso. Para que estos cambios se produzcan y fluyan, al principio hay que forzarlos un poco, pero luego ya son parte de la cultura.

—¿Qué mujeres te han inspirado en tu vida?

—Claramente me inspiraron mi mamá y mis abuelas. Las tres artistas, a su modo. Fuertes y poderosas. Si tenemos buenos ejemplos cerca, es lo mejor que nos puede pasar.