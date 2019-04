Frente al alto uso de pesticidas en la producción de frutas y verduras, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI) junto a la empresa Pampa Trade, desarrollaron un producto que elimina en un 60% la presencia de agroquímicos. El limpiador que también reduce la carga microbiana podrá ser usado no sólo por el sector productivo sino también en los hogares. Su llegada a las góndolas será en 45 días y tendrá un valor cercano a los 100 pesos.

En la actualidad el proceso de salida de los alimentos frescos al mercado pasan primero por varios lavados de agua antes de ponerse a la venta al consumidor. Luego como se sabe, vuelve a pasar lo mismo en cada domicilio.

"En el laboratorio quedó demostrado que con sólo agua no es suficiente para eliminar los agroquímicos", sostuvo a BAE Negocios, la jefa del departamento del área de Nuevos Productos de la Gerencia de Innovación del INTI, Mariana Sánchez.

La experta explicó que "la solución trabaja por arrastre, de esa forma en aquellos que tenían una carga microbiana de 10/5, al usar el agua la misma no se reducía mientras que si se aplicaba la solución, ésta se ubicaba en hasta 10/3 deducciones decimales, es decir un 99,9% y se vio una baja hasta del 60% en pesticidas".

Esto significa que sobre 1.000 frutas contaminadas que son lavadas con agua posiblemente se haya ingerido una contaminada porque sólo 10 son las que van a quedar aptas para el consumo, pero al tener la posibilidad del limpiador, solo una será la contaminada, afirmó la técnica del INTI.

En la misma línea, el gerente de negocios de la empresa Pampa Trade, Santiago Cordone señaló a este medio que "la iniciativa surgió a partir de la preocupación por el uso de pesticidas en la Argentina y como llegan las frutas y verduras al mercado con un exceso y desvío importante de agroquímicos".

Se deduce entonces que si hay patógenos en los alimentos frescos seguro que serán consumidos o en su defecto ya viene sucediendo. Lamentablemente no hay en la Argentina estadísticas sobre enfermedades trasmitidas por frutas o verduras o mejor dicho no queda registrado en ningún lugar.

Por lo pronto surge esta solución que estará a la mano de cualquier familia. Será de fácil aplicación y vendrá en formato spray. Se debe aplicar sobre el alimento, se deja reposar unos minutos y luego se procesa con agua. No deja olor y es inocuo.

Sánchez explicó que la fórmula, la cual está custodiada bajo 7 llaves, "no está formada por antimicrobianos, es decir no se pensó para matar microorganismos, no es tóxico. Sólo se los elimina por arrastre esto se diferencia de otros productos que hay en el mercado internacional que tienen antibióticos".

El invento argentino es sólo un paliativo a la hora de hablar del cuidado de los alimentos hacia la población. Es el Estado el que tiene el poder de policía y el que debe velar por un mayor control en el uso de agroquímicos en especial a la hora de hablar de cantidades. Muchos están aceptados, pero otro tanto están prohibidos.