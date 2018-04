En 2016, el Presidente argentino Mauricio Macri y su par chino, Xi Jinping, acordaron "equilibrar la balanza comercial" con China ya que era demasiado favorable para el país asiático. Y uno de los aspectos a tener muy en cuenta es el turismo.

Es por esto, y en el marco de la 18ª Cumbre Mundial del WTTC que se desarrollará en Argentina en dos semanas, que el Gobierno y la empresa china Alibaba firmarán un acuerdo para venderle a los asiáticos paquetes turísticos al país desde la plataforma digital.

Según confirmó a BAE Negocios el ministro de Turismo, Gustavo Santos, el convenio se firmará durante el evento, aunque Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba, no viajará al país.

Con el 19% de la población mundial y a pesar de tener un régimen comunista, China representa un mercado importante para captar. Según explicó el funcionario, esperan atraer a 150.000 chinos para el final del mandato de Macri, aunque todavía el mercado local no está del todo preparado para este número. El año pasado, llegaron 62.000 turistas chinos al país.

La iniciativa será contar con un "pabellón especial" en Alibaba como el que ya se probó con productos regionales. Allí los chinos podrán comprar distintos paquetes turísticos directamente a las agencias argentinas. "Es indispensable tener una cabeza china para poder entrar al mercado", aclaró Santos. "Por cada dólar que invierta el país en este pabellón, China invertirá tres", agregó el funcionario. Desde el ministerio aseguran que, a pesar que las cifras pueden sufrir alguna modificación, la inversión prevista para el proyecto es de u$s1,6 millón para Argentina y u$s4,8 millón para el país asiático.

Por otra parte, el ministro aseguró que están en diálogo con otros funcionarios de distintos países para armar paquetes conjuntos para incentivar al turismo chino a viajar al país. "Es muy importante desarrollar la conectividad, Argentina es un destino lejano", indicó.

El plan del Gobierno, luego de firmar el acuerdo, es sumar una gran variedad de productos turísticos para llegar bien posicionados al Día del Soltero. Esta festividad china se celebra el 11 de noviembre y tiene un impacto similar al Black Friday. El año pasado, Alibaba rompió un récord y facturó más de u$s25 millones, 2,5 veces lo que gana Amazon en un evento de esa índole.

Sin embargo, la llegada de turistas chinos no es tan simple. A pesar de resaltar que el acuerdo es una "excelente medida" por parte del Ministerio, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo no cree que sea suficiente. Aseguró que el país debe resolver el tema de la competitividad, ya que los turistas "no van a venir a Argentina si no les conviene económicamente".

Aunque los ciudadanos chinos necesitan visa para ingresar a la mayoría de los países, en Argentina se buscó facilitar su acceso. Según explica Elías, "se simplificó un trámite engorroso" y, por ejemplo, aquellos chinos que tienen acceso a EE.UU. o Europa pueden acceder a su visa.