"Me gustaría que volviera a ganar Macri. Sería contraproducente que no gane". Incluso, el creador de Nordelta se anima a pronosticar que si Macri triunfa en la próximas elecciones no habrá otra devaluación y que el dólar y el riesgo país van a seguir bajando.

De todas formas también dejó abierta la puerta a un posible triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. "En Argentina comienza a haber una percepción de que gane quien gane las elecciones no va a haber una situación caótica. Esto no es el 2001. No va a ser tan dramático en caso de que no continúe la actual administración".

Costantini indica que "un default sería contraproducente. En el último año, el país hizo algunos ajustes que fueron positivos y el gobierno que viene tendría que continuar en ese camino".