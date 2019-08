El sector del calzado viene sufriendo golpes duros. En los últimos dos años y medio se perdieron 9.200 puestos de trabajo. Las principales marcas de calzado deportivo internacionales cerraron sus plantas y hoy importan todo lo que venden.

Alberto Sellaro, presidente de la Cámara del Calzado de la provincia de Buenos Aires, hizo una radiografía del sector: "Adidas y Nike dejaron de fabricar en el país, Reebok importa todo y a Puma sólo le quedan 400 trabajadores. En 2002 producíamos 36 millones de pares de calzado. Cuando terminó la convertibilidad y empezamos a ser competitivos, se generaron 5 millones de puestos de trabajo y en el 2015, tuvimos un récord histórico, llegamos a producir 125 millones de pares".

Se producen 90 millones de pares al año, pero se importaron 100 millones desde 2016

Respecto de las importaciones, mencionó que "en 2016 ingresaron al país 27.400.000 pares. En 2017, 34.800.000 y en 2018, 32.900.000 pares. En tres años, entraron al país casi 100 millones de pares. En el Gobierno anterior entraban un promedio de 20 millones, ahora se quintuplicó el ingreso".

El directivo enumeró las empresas que dejaron de funcionar: "Paquetá cerró su planta y despidió a 1200 trabajadores; Dass en el Dorado, que trabaja para Nike despidió 700; Calzados Alpargatas cerró y despidió a 500 operarios en Catamarca; Unisol, que es Puma, despidió a 800 trabajadores en La Rioja y hay más, un taller de aparado en Concaram, San Luis, despidió 200 más".

"Coronel Suárez era un polo productivo del Calzado. En 2012, festejamos que Vulcabras tomó a su empleado número 4000. Hoy tiene sólo 800. Dass, la planta de la familia Verdiquio trabajaba para Nike con 600 operarios y ya despidió a la mitad. Grimoldi está mal. Marcas históricas y emblemáticas cerraron", dijo Sellaro a BAE Negocios.

La situación se complicó en los últimos tres años. "Teníamos un consumo promedio de tres pares y medio per cápita y hoy apenas llegamos a los dos pares y medio. En tres años, pasamos de fabricar 125 millones en 2015 a hacer sólo 90 millones ahora. Hoy es libre importar, no hay cupo. Antes se controlaba, no digo que sea ilícito importar, pero a las empresas internacionales sólo les interesa su negocio, no les interesa las fuentes de trabajo que se pierden", agregó.

Adidas y Nike ya no fabrican calzado en el país. Puma redujo su plantel

El presidente de la Cámara del Calzado cuenta que hasta hace 5 meses había un kit que incluía todo lo necesario para ensamblar que pagaba un 35% por derechos y que el Gobierno lo redujo a 15%. "Priorizaron importar para no tener que pagar cargas sociales. Hoy las que dan la pelea son las empresas más chicas. A las más grandes les es fácil ir a convocatoria, las pymes no hacemos esas cosas", completó.