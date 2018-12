Después de 25 años, el ex shopping Buenos Aires Design cambia de nombre y ahora se llamará Mall de Decoración y Gastronomía.

Tras un arduo debate, fue el nombre más votado entre los responsables de los ocho espacios gastronómicos de la terraza y los 28 locales de diseño. Reabierto desde el lunes pasado, su relanzamiento será este fin de semana.

Desde que se venció el contrato de la administradora Emprendimientos Recoleta de IRSA, no pudieron usar más la marca comercial. El “nuevo” shopping de Pueyrredón y avenida Libertador funcionará hasta el 30 de noviembre de 2019. Hasta las últimas horas, el área gastronómica se iba a llamar "Destino Buenos Aires" y la parte de abajo de locales, "Mall de diseño y decoración", pero decidieron unificar el nombre, ya que la inversión en comunicación será la misma.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad firmó un convenio de permiso de uso precario y gratuito con las Cámaras de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), para que administren el predio, con la intención de que el centro comercial continúe funcionando, hasta tanto se concrete la futura asignación del espacio mediante una licitación pública.

Si bien no pueden sumarse empresas nuevas, para no tener más de la mitad del espacio con locales vacíos, los locatarios podrán tomar otros locales compartiendo gastos. Gracias al esfuerzo de ambas cámaras, los locatarios ya no pagan suntuosas expensas, sólo los gastos compartidos sin el extra de la administración.

Este nuevo concepto promete ofertas y rebajas cercanas al 50% y al 70% en 12 cuotas. La idea es que con el ahorro en las expensas, puedan ofrecer precios más competitivos. Hace unos días, cuando pensaban que debían devolver el predio al Gobierno de la Ciudad, hicieron fuertes ofertas y según algunos locatarios las ventas fueron muy buenas, por eso buscan replicar la experiencia.