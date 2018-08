Un grupo en línea que critica el sesgo político en la cultura de trabajo de Facebook ha obtenido más de cien adeptos dentro de la empresa, reportó el periódico estadounidense New York Times.

Los empleados de la red social fueron alertados de la existencia del grupo la semana pasado, cuando un mensaje titulado "Tenemos un problema con la diversidad política" (We Have a Problem With Political Diversity) fue divulgado en la cartelera interna de la compañía.

"Somos una monocultura política que es intolerante a distintos puntos de vista", escribió en la publicación Brian Amerige, ingeniero senior de Facebook. "Afirmamos dar la bienvenida a todas las perspectivas, pero atacamos rápidamente ûa menudo en multitudesû a cualquiera que presente un punto de vista que parezca estar en oposición a la ideología de izquierda".

Centenares de trabajadores de acuerdo con las declaraciones de Amerige se unieron para formar un grupo en línea llamado Facebookers por la diversidad política (FBers for Political Diversity) en pos de crear un espacio para la diversidad ideológica dentro de la empresa.

El nuevo grupo no fue bien recibido por algunos empleados de la empresa, que dijeron que sus publicaciones eran ofensivas para las minorías. Pero cuando se quejaron de la iniciativa, sus gerentes les respondieron que el grupo no rompía ninguna de las reglas de la empresa. Otros empleados opinaron que el grupo podría ser constructivo e inclusivo.

La formación del grupo coincide con la creciente crítica hacia Silicon Valley y compañías como Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo liberal y de suprimir las voces más conservadoras. El martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Google de alterar los resultados de búsqueda con su nombre.

"Lo tienen manipulado, contra mí y otros, para que todas las historias y noticias sean malas", escribió el presidente. Luego, el mandatario elevó sus ataques a Facebook y Twitter. " Google, Twitter y Facebook están realmente navegando en aguas turbulentas y deben tener cuidado", dijo.

Facebook ha sido considerado durante mucho tiempo como una empresa predominantemente liberal. Su fundador, Mark Zuckerberg, ha aportado a varias campañas políticas del Partido Demócrata y apoya varias de sus políticas, como la renta universal básica y la reforma migratoria. Sin embargo, en una comparecencia ante el Congreso este año, Zuckerberg respondió a una pregunta sobre el sesgo político de la empresa diciendo que quería que Facebook fuera "una plataforma para todas las ideas".

Amerige, que confesó adherir a los principios filosóficos establecidos por la filósofa y escritora Ayn Rand, propone que los empleados debatan sus ideas en el grupo para que la empresa esté más preparada a la hora de albergar una variedad de puntos de vista en su plataforma.

"Una gran parte del mundo nos ha confiado la tarea de ser portadores imparciales y transparentes de las historias, ideas y comentarios de la gente", dijo Amerige.

"El Congreso no cree que podamos hacer esto. El Presidente no cree que podamos hacer esto. Y nos guste o no, nos merecemos esa crítica", agregó.