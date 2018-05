El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne le llevará esta tarde al presidente Mauricio Macri un plan para posponer la baja de los derechos de exportación a la soja y subproductos que hoy es de medio punto porcentual por mes, como una forma de no subir el déficit fiscal que tiene el Estado. Además tiene en carpeta aumentar un 10% los derechos de exportación al maíz y el trigo, que desde diciembre de 2015 tiene cero alícuota. El campo enviará hoy una carta al Presidente para anticiparle que el productor sembrará poco y dejar en claro su "pérdida de confianza" con el Gobierno.

La información, confirmada por fuentes del sector agroindustrial no es más que un duro golpe para el campo y que consideran una "traición". El productor le dio su voto en las elecciones ante la promesa de Macri de eliminar las retenciones, aunque en la última semana se le criticó de no liquidar la soja.

La medida se decide a partir de un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exigió "enfáticamente" que el dinero que se necesita para cubrir parte del déficit debe salir del campo.

Hoy la soja paga una retención del 27,5 por ciento. Hay que recordar que el Presidente había prometido una baja de 5% desde 2017 y por siete años, pero esta se pospuso para pasarla a medio punto desde enero de 2018.

La peor noticia tiene que ver con los cereales a los cuales Dujovne quiere aplicar impuestos del 10% a ambos granos. Hoy no tienen retenciones. Su quita ayudó a que se incrementen las hectáreas de trigo y maíz.

Lo raro es que ante los rumores el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere desmintió en reiteradas veces que no había tal decisión. "Hay conformidad con el esquema de baja de retenciones, viene funcionando bien y no hay cambios en el horizonte", dijo.

O realmente no lo sabe o no esta en la mesa chica. La gremial sostiene que de darse todo, el ex presidente de la SRA, debería dar un paso al costado y junto con él, los miembros de su equipo, muchos de ellos llegados desde Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).

Según datos de la AFIP, la baja de retenciones a la soja tiene un costo anual cercano a los 1.000 millones de dólares para el Estado.

En la audiencia que le pidió la Mesa de Enlace, las entidades le llevarán al mandatario los números que muestran el "desastre" que provocará la vuelta de los derechos de exportación que se sumará a los altos costos como es el gasoil, y ni hablar de las pérdidas que tuvieron los productores por la sequía que llegó a una campaña según Agroindustria de 37,6 millones de toneladas.

Hoy saldrá el informe mensual con las estimaciones actualizadas y ya se sabe que los números volverán a caer y que se acercaran a los 36 millones de toneladas.