La compañía de clasificados online OLX, valuada en más de u$s 1.000 millones, perteneciente al fondo sudafricano Naspers, despidió a 50 empleados. Si bien asegura que no cerrará, sus empleados no creen en la reconversión del negocio que plantean los directivos.

Los despidos se dieron en la sede central de Belgrano, en sucursales del interior en Córdoba, una de sus principales plazas. La compañía cambió su estrategia y pasó de vender sólo productos usados a poner foco en autos y propiedades. Una de las razones sería el impuesto a las exportaciones que impuso el Gobierno a partir de este año para los servicios basados en el conocimiento.