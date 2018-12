Los rápidos avances tecnológicos lograron transformar el ecosistema donde la mayoría de los negocios se desarrollaban. Algunos sobrevivieron, otros desaparecieron, y hay una serie de industrias que aún intentan encontrar un lugar para adaptarse al público, seguir desarrollando su modelo y lograr sustentabilidad económica.

En este marco, Matías Attwell, gerente de alianzas con grandes medios de Google Hispanoamérica, dialogó con BAE Negocios sobre el lugar que intenta encontrar el periodismo y el rol que ocupa la empresa en esa cruzada. A través de su proyecto Google News Initiative, que se lanzó en marzo y demandó una inversión de u$s300 millones por los primeros tres años, la compañía engloba todas las iniciativas que realiza con medios periodísticos a nivel mundial.

El directivo anticipa que el Google News Initiative tiene tres objetivos centrales. Por un lado, elevar el contenido periodístico de calidad. "Esto quiere decir que tenga un presencia adecuada en productos de Google, pero también tenemos iniciativas que están destinadas a combatir la desinformación. Allí somos un actor más en un colectivo de redacciones y otras empresas para realizar iniciativas de lucha contra la desinformación. En segundo término, buscamos evolucionar los modelos de negocio y acá claramente estamos en un contexto en el que es muy importante apoyar el desarrollo de suscripciones como un complemento a la publicidad".

Por último, apuntan a potenciar a las redacciones con tecnología. Esto va desde YouTube, a herramientas que Google pone a disposición de los medios de forma gratuita, por ejemplo Flourish, para visualizaciones de datos. También ponen a disposición de los medios tecnología de última generación en Google Cloud.

Attwell asegura que no existe una regla de oro para el éxito de un proyecto periodístico en el entorno digital. "Estamos en un momento en el que creo que se empiezan a ver cosas muy interesantes. Creo que hay medios que están teniendo mucho éxito combinando negocios diferentes. A veces es publicidad y suscripciones, esto lo vemos en el New York Times, el Washington Post, pero también lo vemos en medios europeos como The Guardian, que en lugar de apostar simplemente a una suscripción, están combinando membresía con donaciones voluntarias y les está yendo muy bien. Hay medios, incluso aquí mismo en Argentina, que han lanzado suscripciones hasta ahora han reportado crecimientos en ese negocio, pero no es el único. Hay medios que han diversificado muy bien el modelo de negocios con otro tipo de actividades, por ejemplo eventos. Vemos muchos medios que están apostando por utilizar sus marcas y poder de llegada a sus lectores y a personas influyentes para juntarlos. Para algunos esta unidad de negocios se ha transformado en una fuente importante de ingresos. Entonces creo que no hay una regla de oro, pero hay un montón de posibilidades y estamos tratando de ayudar a que esa diversificación se acelere y tenga mayores chances".

El ejecutivo indica que el desafío hoy en día está en redefinir la propuesta de valor del medio, en función de un negocio diversificado. Claramente eso implica pensar "qué tipo de contenidos periodísticos vas a desarrollar, cómo los vas a soportar esa actividad. Me parece que estamos en un momento en el que hay que pensar esa propuesta de valor más allá de pensar el muro de pago como un pago por acceso. Los medios que están pensando esto de manera más profunda es cómo pueden establecer una conexión con el lector, que haga que el lector quiera apoyar su actividad, qué tipo de contenidos periodísticos deberían estar desarrollando para que los lectores quieran apoyar su actividad. Los modelos de muro de pago que vemos hoy en Argentina responden, en esta primera fase, al pago por acceso. Pero vemos cosas incipientes que están pasando, por ejemplo con el proyecto de Carlos Guyot, RED/ACCIÓN, tratar de hacer un periodismo basado en valores y proponer a los suscriptores que compartan esos valores, siendo no tanto un pago de acceso de contenido que ya fue producido, pero si un pago que permita a ese medio generar los contenidos que esos lectores quieren ver".

–¿Qué opina sobre las fake news?

–Noticias falsas o informaciones deliberadamente pensadas para desinformar o para engañar existen desde que existe la civilización. Lo que es nuevo es que el surgimiento de tecnologías como la web y los teléfonos inteligentes han puesto una imprenta en la mano de más de la mitad de la humanidad. Entonces hoy muchas más personas cuentan con herramientas muy poderosas de publicación de información, y lo que en líneas generales vemos como un tremendo beneficio para las sociedades modernas, también como fenómeno paralelo e inevitable es que gente que está pensando en desinformar deliberadamente tenga herramientas poderosas para producir y amplificar esa información.

Combatir las fake news es un desafío muy fuerte en la actualidad, y que va a continuar en el futuro. Estamos en un momento en el que con tecnologías de última generación se puede sintetizar videos artificiales de personas diciendo lo que un malechor informativo quiere hacerles decir.

–¿Cómo se resuelve esta problemática?

–Los caminos para resolver esto son dos. El primero es educar a los lectores. Esto es uno de los pilares de un programa que Google tiene para la alfabetización mediática digital, con lectores más preparados, los malechores informativos tienen menos que hacer. Pero el secreto fundamental está en el segundo frente, que es la colaboración. Colaboración entre redacciones y empresas tecnológicas, para darles a los lectores canales donde puedan enviar dudas, preguntas, y que no sea sólo un actor el que responde, sino una coalición de actores. Es lo que ocurrió en Brasil con el proyecto Comprova para las elecciones. Hubo decenas de redacciones trabajando en conjunto y se chequearon 150 noticias para ver si eran verdaderas o no, y funcionó.