Inauguró Perón Perón, el cuarto resto bar peronista de San Telmo

A casi doce años de la apertura del Perón Perón Resto Bar de Palermo, sus dueños replican la idea en San Telmo. Abre el resto bar político Perón Perón vivo, se trata del cuarto local con liturgia peronista que se instala en el barrio histórico, se suma a El Justicialista bar, al NK Ateneo y Lo de Néstor.

Ubicado en Bolívar 813, ocupa el local que antes perteneció a Kirie Music Club. Desde que comenzaron a armar el local, el barrio se revolucionó. Los vecinos se paran, piden entrar, se emocionan. Se conmueven al ver las imágenes de Evita, su abrazo con el General Perón, el altar de Diego Maradona con la frase “D10S es peronista”. No falta el abrazo de Cristina y Néstor Kirchner y hasta una tienda peronista.

Justo a la vuelta está la casa de empanadas El Gauchito, atiende un señor riojano que cada vez que pasa se emociona. En plena obra les regalaba empanadas y vino, por el simple hecho de acercarle el peronismo y lo que significó Evita a su barrio. “El chileno, dueño de la librería El rufián melancólico me trae regalos de la época peronista, revistas del mundo peronista, me prometió unos zapatos de Eva. El nivel de pasión y adhesión de los vecinos de San Telmo es impresionante, la gente pasa, llora, es un fenómeno sociocultural muy diferente a lo que pasa en Palermo”, contó Daniel Narezo.

El histórico abrazo de Evita y Perón infaltable en el resto bar peronista

A diferencia de Palermo, hay más lugar, una de las paredes del Perón Perón de San Telmo reúne a 60 peronistas clásicos. En un mismo espacio conviven Agustín Tosco, Enrique Santos Discépolo, John William Cooke, Lorenzo Miguel, la abogada Graciana Peñafort, el gobernador Axel Kicillof, la vice presidenta Cristina Férnandez de Kirchner, Máximo Kirchner, Amado Boudou, funcionarios como Aníbal Fernández, Lorenzo Miguel, Nelly Omar y Julio de Vido entre otros. Entre los 60 peronistas reconocidos se ve la única foto que hay en Perón Perón del presidente Alberto Fernández.

Otra de las paredes del Perón Perón tiene a las Madres de Plaza de Mayo y rinde un homenaje a los 30.000 desaparecidos, explica Narezo. También hay un espacio para los próceres de Latinoamérica. “Si bien no son peronistas Lula, Evo Morales, Hugo Chávez, representan el pensamiento nacional y popular de Latinoamérica. No falta una referencia histórica a Juan Manuel Dorrego, Juan Manuel Rosas, Martín Miguel de Guemes, entre otros”, contó el creador del Perón Perón.

Diego Maradona en Perón Perón, hay un altar y se pueden escuchar sus goles

El resto bar fue montado en apenas quince días. “Somos artistas plásticos, productores y escenógrafos de teatro, por eso nos es más fácil montar el bar. Es un espacio de 300 metros cuadrados en dos plantas, tiene una barra de alabastro que pertenecía al bar El Cairo, donde iba Roberto Fontanarrosa. Las lámparas pertenecían al Tigre Hotel. Estará abierto todo el día hasta la medianoche, se podrá almorzar, cenar, estará la hora de los pueblos, el after office peronista, habrá charlas, conferencias, recitales”, contó Narezo.

En el Perón Perón de San Telmo, no sólo se escuchará la Marcha Peronista a cualquier hora y también si alguien la pide, sino también canciones que rendirán homenaje a Diego Maradona, la favorita del dueño Daniel Narezo, "Para verte gambetear" de Jorge Alorsa, el homenaje al Diego de La guardia hereje. Los fanáticos de Evita podrán escuchar el audio de sus discursos frente a sus cuadros y los amantes del Diego podrán volver a escuchar jugadas magistrales.

La barra peronista para tomar en su mayoría, bebidas nacionales

La carta tendrá toda clase de platos alusivos y con precios módicos, teniendo en cuenta que muchos se pueden compartir. Se podrá pedir “Peroncho hasta los huesos”: osobuco braseado durante ocho horas; “Dos potencias se saludan”: una milanesa de bife de chorizo a caballo para dos por $1.500, se suman a la carta “Los cornalitos de Chapadmalal”, las rabas que se llamarán “Las felices de todos” y las gambas bautizadas “Fanu”, el nombre de la flota mercante que construyó el General Juan Domingo Perón. Uno de los platos favoritos de los visitantes es el pastel de papas de 750 gramos que se llama “El elegido del general” y cuesta $1.800. Los postres tienen un capítulo aparte, “Balcarce 50/el postre de nuestra casa” es el tradicional postre Balcarce; no faltarán el “Panqueque Cobos”, el budín de pan “Amado budín” y el “Flan quinquenal”. De 18 a 20 es el espacio de la vermutería. La mayoría de las bebidas son nacionales, aclara Narezzo, hasta el gin.

Cuánto cuesta comer en el Perón Perón de San Telmo

La gran pregunta es cuánto cuesta ir a comer en el Perón Perón. “La mayoría de los platos se comparten, en promedio por persona entrada, plato, postre y bebida cuestan $2.600. Un vino en pingüino cuesta $1.200 los 750 mililitros”, señaló Narezo.

Abre el segundo local de Perón Perón

Si bien todo está impregnado de peronismo, aseguran que el público no es sólo peronista. “El Perón Perón de Palermo esta en el top five de los restaurantes más conocidos de Argentina. Mucha gente se queda afuera, no consiguen reservas. Por ahora no pensamos en dar franquicias. La pandemia como a toda la gastronomía nos mató, nos destruyó, pero en la pos pandemia hay un boom gastronómico y es innegable. Hay mucha gente en la calle, los restaurantes laburan muy bien y un turista come por dos mangos. Como la gente no puede comprarse una casa o un auto se la gasta en salir, en comer”, señaló.

La apertura fue el día del 70 aniversario de su muerte de la abanderada de los humildes a las 20:25 hora de su muerte y aniversario de los 200 años del abrazo de Guayaquil de José de San Martín y Simón Bolívar.