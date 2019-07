En un contexto en el que 39.000 operarios de la industria del calzado perdieron su trabajo en el último año, 19 empresas internacionales dejaron de producir y las pocas fábricas que quedaron funcionan a menos del 50% de su capacidad, un industrial quiere comprar la planta de Alpargatas-Calzar de Santa Rosa, La Pampa, y está cerrando la negociación para adquirir la marca Flecha, también en manos de Alpargatas.

Se trata de Miguel Angel Fosati, el dueño de John Foos, un industrial de raza. Si bien arrancó como periodista y locutor, en 1980 instaló una fábrica de calzados en Haedo y desde 1984, comenzó a producir zapatillas vulcanizadas John Foos. En 1999, mudó su fábrica a Beccar. Hace 35 años que produce y construyó una marca histórica gracias a aplicar el "just in time". No tiene stock, fabrica a pedido. Hoy produce un millón de pares de zapatillas al año.

"A los industriales nunca nos vas a ver en el suelo, siempre tendremos buenos fierros y equipamiento, hablo desde la desesperanza, hoy no puedo ni exportar. Pero me estoy preparando. Mi sueño es mudar toda la planta a Santa Rosa, arrancar con entre 250 y 300 trabajadores y tener 1.300 en 9 años. Todo depende de la política económica que venga, que vuelva a impulsar la producción nacional", señaló Fosati a BAE Negocios desde Estados Unidos.

“Si ganan Alberto y Cristina, van a impulsar la producción”, aseguró el empresario

Cuenta que está ultimando los detalles para comprar la planta pampeana. Antes recorrió Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis, donde los cierres dejaron sin trabajo a más de 1.200 personas. "No se puede creer, Alpargatas me vendió el laboratorio completo con 27 equipos de primera tecnología. Eso un industrial nato, jamás lo vendería. Me perdí de comprar la textil de Catamarca por un día. Mi idea es mudar todo a La Pampa. En Beccar tengo una manzana y media a 7 cuadras de Libertador, los que laburamos somos un fastidio. En las intendencias, sólo quieren hacer torres", dijo el dueño de John Foos.

La comunidad pampeana de Santa Rosa esta en vilo, esperan que John Foos concrete la compra de la planta Calzar, que cerró Alpargatas en septiembre del año pasado. En ese momento, hubo 130 despidos. Hace casi diez meses que el complejo sigue cerrado. La buena noticia es que 90 ex trabajadores (36 aparadores y 54 cortadores) pasaron la prueba y serán reincorporados si llega a buen término la compra.

Fosati esta enojado con las políticas económicas que hicieron que la industria de calzado, como otros sectores, despidan tanta gente. "Si Mauricio Macri gana no se como va a hacer para gobernar. Si ganan las elecciones Alberto Fernández y Cristina es lo mejor que nos puede pasar, por lo menos volverán a impulsar la producción. No se concibe el grado de pobreza que hoy se ve", puntualizó Fosati.

"No se puede hablar de un acuerdo Mercosur- Unión Europea, no estamos preparados con todos los impuestos que nos cobran. Hay que ponerse a trabajar, a producir, es la única salida para el país", sentenció el dueño de John Foos.