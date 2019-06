La cadena de venta de electrodomésticos Frávega cerró una sucursal que estaba ubicada en el barrio de Belgrano y decidió reubicar a todos los trabajadores, menos a cuatro empleados que tienen actividad sindical, denunciaron los delegados.

Al bajar las persianas del local ubicado en Cabildo 1981, autoridades de la firma comunicaron a los trabajadores que no podía continuar porque el dueño del inmueble les pedía un precio que no podían pagar para renovar el contrato de alquiler.

Además, los directivos de la empresa expresaron que afrontan pérdidas por la caída en las ventas registrada en los últimos dos años, sin perspectivas de una mejora en el corto plazo, según dijeron los trabajadores a la agencia NA.

El subsecretario de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Mario Amado, precisó que de los 24 trabajadores, la cadena decidió reubicar sólo a veinte.

Los trabajadores dicen que tras el cierre de seis locales entre 2018 y lo que va de este año, ahora la firma podría cerrar otros dos.

En aprietos

Frávega no es la única cadena minorista que tiene problemas financieros. En las últimas horas se conoció que Musimundo, otra de las empresas que se especializan en la venta de electrodomésticos, busca renegociar una cuantiosa deuda.

Carsa, una de las firmas propietarias de Musimundo, buscará renegociar su deuda con sus acreedores porque no pudo pagar los intereses de una de sus obligaciones Negociables (ON).

Un nuevo problema para la compañía que el año pasado entró en concurso de acreedores y de esta manera había conseguido renegociar su deuda con entidades bancarias y tenedores de sus ON.

En este contexto, cerró más de treinta locales en todo el país y muy de a poco parecía que volvía a encaminar su situación financiera pero ahora la historia dio un vuelco. En su última reunión de directorio concretada el 30 de mayo pasado el directorio de la firma advierte que tiene "un faltante de caja $706 millones que la compañía no puede financiar con recursos propios ni con créditos bancarios" y por eso no podría cumplir con el pago de intereses pautado de sus ON, pero la situación también se extiende a vencimientos de deuda con bancos y proveedores.

"El plan de reestructuración se hizo en base a un plan de ventas muy conservador atento a la situación del país, que combina alta inflación con recesión, y aun así era un plan que se podía cumplir. Sin embargo, la falta de abastecimiento por parte de proveedores claves, hizo que la empresa perdiera ventas por $574 millones desde septiembre a febrero. Esa pérdida de ventas representó una merma de ingresos y de caja de $354 millones", indicó la calificadora de riesgo Fix.