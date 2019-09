La relación entre las startups europeas con América latina reconoce causas que se remontan a identidades culturales y tradiciones de negocios que, verificadas en otros segmentos más tradicionales, se trasvasan al emprendorismo. "Un francés en Buenos Aires se siente en gran medida como en su casa", admite Jauffret de Bambox, quien cuenta que sus amigos españoles e italianos tienen la misma percepción. "Es la continuidad, bajo nuevos formatos, de una tradición de negocios europeos en la región que viene de larga data", precisa.

Precisamente desde España llega una parte significativa de las startups europeas que se instalan en la región, una realidad que fue anticipada como una de las principales conclusiones del IV Informe de Internacionalización de startups realizado por IE Business School con el apoyo de Lufthansa y Casamerica. El informe reveló que la mitad de las startups tecnológicas españolas contarán con oficinas en México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina o Portugal en los próximos 18 meses.

El mismo trabajo de investigación apunta que el 64% de las startups españolas de base tecnológica ya contratan profesionales en Latinoamérica. "Respecto a sus plantillas, la mayor parte de ellas ya cuentan con freelancers, colaboradores o empleados en el exterior, dentro de su procedimiento de crecimiento internacional, principalmente en Europa (78%) y América Latina (64%)", agrega.

El informe también muestra que invertir en Latinoamérica no es un paseo. "En cuanto a los principales problemas para desarrollar sus negocios en América Latina, el 57% señala que el mercado no está maduro, mientras el 24% señala que las conexiones a Internet son lentas. La ventaja regional es que la competencia no es tan fuerte, justamente lo contrario que en Europa y los EE.UU.", explica.

También un estudio del Banco Mundial mostró que las empresas de la región tenían un 20% menos de probabilidades de introducir un nuevo producto que en países con ingresos similares en Europa y Asia Central.