El mundo del vino esta convulsionado. Winery, la mayor cadena de vinotecas del país perteneciente a la familia Chmea está en crisis y busca evitar la quiebra. Con una deuda de $650 millones, según publicó el portal iProfesional, comenzó a reducir su personal y desde el viernes pasado y ya despidió a medio centenar de trabajadores.

Fundada en 1999, hoy cuenta con 21 locales: 16 en Capital Federal; tres en el Gran Buenos Aires y dos en el interior, en Neuquén y Mendoza. Fue creada por los hijos del fundador de la marca de indumentaria Chemea, que buscaron independizarse. En la actualidad, participan Amelia, Moises quien era el número uno. Pero ahora es Jaime quien lidera la operación y busca renegociar la deuda.

El viernes comenzaron a enviar los telegramas de despidos. A los trabajadores les proponen pagar solo el 50% de la indemnización, según admiten los propios ex empleados. A esas cesantías, se suman los reclamos de empleados que fueron contratados en forma temporaria en diciembre y a quienes, según ellos admiten, no les pagaron el sueldo.

Por ese motivo, los trabajadores protestaron ayer en la puerta de algunos locales y del depósito ubicado en la localidad de Tigre. Consultados por BAE Negocios, los voceros de Jaime Chmea, no brindaron ninguna respuesta oficial sobre el tema.

Caída libre

La crisis en la vinoteca no es nueva. Comenzó hace un tiempo con una expansión no acorde a sus ingresos. Por caso, la compañía abrió locales en las zonas más caras de la ciudad como Figueroa Alcorta y Tagle, donde sus ventas no acompañaban semejante inversión. Justamente será uno de los locales que en breve cerrará, ya que no renovaron contrato. En breve, allí se construirá una torre.

Incluso, en algunas zonas, abrieron dos locales a menos de 80 metros cada uno.

A todos estos problemas hay que sumarles las deudas que tienen con sus proveedores. Según iProfesional, la empresa está en rojo con las principales bodegas del mercado local y por estos días agota las instancias para evitar la quiebra.