En el marco de Expoagro y luego de haber adquirido Monsanto en 2018, Bayer hizo su presentación oficial ante los productores que se acercaron a la muestra. En diálogo con BAE Negocios, el Líder de Operaciones Comerciales en la Argentina, Juan Farinati adelantó que sin una nueva ley de semillas, será imposible que las empresas traigan nuevas tecnologías al país. Sin embargo se mostró optimista por que se encuentre en el diálogo, el camino para llegar a una normativa más acorde en el Congreso.

—¿Cómo ve el avance que se hizo en el proyecto de ley de semillas?

—Se ha logrado mucho con el diálogo el año pasado sin embargo hay bastante por seguir trabajando; se debe mejorar lo que se viene hablando. Hasta que no haya una normativa legal en la Argentina de manera sustentable y sostenible, no veo que las compañías avancen en el lanzamiento de nuevas tecnologías.

—¿Tiene alguna observación que hacer a la iniciativa?

—En lo que refiere al sistema de control es algo que hay que entenderlo mejor. Me refiero a como se llevaría dicho proceso. Para nosotros debe ser eficiente y efectivo.

—¿Eso se cumple con el BolsaTech?

—El BolsaTech es un sistema que está en manos del Inase y que avanzó bien en los últimos años. En ella no solo se esta empezando a analizar la biotecnología sino también alternativas de trabajar con mejoradores moleculares no solo para ver que evento se tiene sino también las variedades. Son todas líneas de trabajo que se vienen explorando.

—¿Cuál es el marco ideal?

—Que haya de acá a diez años un sistema en donde diez compañías presenten nuevas tecnologías en la Argentina y que el productor pueda elegir y las empresas compitan por dar valor. Para eso debe haber una ley o normativas que permitan que el sistema sea sostenible. Esto es fundamental sino hay una instrumentación de manera efectiva nadie va estar avanzando en nada.

—La cosecha de maíz llegará a las 45 millones de toneladas, ¿se sienten parte de esa gran producción?

—Claro. Lo que se logró este año es algo que llega por el trabajo del productor que viene realizando desde hace varios años. En lo que a nosotros respecta, en los últimos cuatro años triplicamos la producción de maíz a partir de una inversión de u$s200 millones por año. Estamos acompañando al productor en financiamiento con u$s700 millones de forma directa e indirecta. Este es casi el 10% de lo que se financia de manera directa en el sector agrícola de Argentina.

—¿Cómo finalizará la campaña para Bayer?

—Terminará siendo buena en general aunque hay algunas zonas en particular que tal vez no la están pasando bien. Para eso tenemos herramientas para resolverlo no solo desde el punto de vista financiero sino del manejo de riesgo. Me refiero al plan cultivar y el seguro de resiembra que para los productores fueron importantes. A futuro vamos a tener una cosecha que va a dejar al productor mejor parado y al cual veo enfocado en hacer una agricultura de alta calidad.

—¿Qué le ofrecieron al productor en la muestra?

—Digitalización. Venimos trabajando hace varios años en todo lo que son plataformas digitales. Con la adquisición de Climate ya hay 100.000 productores entre Brasil y EE.UU. que la están usando. Este año la trajimos a Argentina. Con ella se trata de construir una agricultura del futuro, donde lo digital será importante.