Las figuritas del Mundial de Qatar ya son un tema de Estado

La falta de figuritas del Mundial Qatar 2022 ya se convirtió en un tema de Estado. La Asociación de kiosqueros de la República Argentina se sentó con el Secretario de Comercio, Matías Tombolini en la CGE y logró que asuma el compromiso de sentar en una misma mesa a kiosqueros, distribuidores y la empresa Panini.

La historia de esta guerra por las figuritas arrancó en agosto, cuando los kiosqueros empezaron a notar que no conseguían figuritas por ningún lado. Pusieron el grito en el cielo y hasta organizaron una protesta a las puertas de la fábrica Panini cuando vieron que diferentes cadenas de supermercados como Jumbo y Vea, estaciones de servicio Axtion y aplicaciones de delivery no sólo vendían 4x3 paquetes de figus, sino que además entregaban albunes de regalo.

En la protesta lograron que Bruno y su hijo Nicolás Sallustro los reciban, pero nada cambió. A los pocos días, no sólo se sumaron más cadenas como Carrefour, sino que hasta varios medios de comunicación regalaban figuritas y albunes. La escasez de figuritas hizo que cotizarán cada vez más caras y pasaron de $150 a más de $700 en Mercado Libre. Ni las estaciones de servicio oficiales de Axtion respetan el precio, vendían los paquetes a $200 en algunas zonas, cuando debían venderlos a $112.50 por su promo con VISA 4x3.

La locura fue tal que Colecciones Vargas, la única casa de figuritas del país, que vende figuritas dos veces a la semana a $150, llegó a recibir filas de una cuadra y hubo gente que fue a las 7 de la mañana para estar en los primeros lugares a las 11 cuando abre el local.

Largas filas para comprar figuritas

Después de mucho reclamar la intervención del Gobierno, los kiosqueros se sumaron a una reunión en la CGE en la que participaron varias cámaras representativas de la industria, el comercio y economías regionales. "El Secretario de Comercio, Matías Tombolini se comprometió a tratar la problemática que tenemos los kiosqueros y la gente por la falta de figuritas. Le pedimos una reunión con la empresa Panini y los distribuidores y se comprometió a resolverlo el viernes. El pedido es llegar a un acuerdo por el desabastecimiento y terminar con el monopolio. Le dijimos que le damos plazo hasta el viernes para no hacer una movilización en la planta de Panini. Nos dijo que se comprometía a tomar este reclamo, que es un reclamo popular. La idea es saber qué pasa con la producción de figuritas que no están en los kioscos", dijo Néstor Adrián Palacios, vicepresidente primero de la UKRA.

Desde Panini prefieren no hablar del tema, en voz baja los kiosqueros y vendedores de figuritas le echan la culpa a los distribuidores que en vez de vender a los mayoristas, venden a minoristas o cierran de vacaciones para vender por Mercado Libre. Pero también culpan a Panini por priorizar otros canales de venta y dejar de lado a los kiosqueros. "No nos quedó otra que pedirle al Estado que intervenga, fuimos a las puertas de Panini y todo empeoró, se sumaron más cadenas de supermercados. Cuando vamos a comprar, los distribuidores nos venden 25 paquetes y cuatro albunes, no nos alcanza para nada. Ellos nos dicen que no tienen y queremos tener la información real de lo que sucede. El Secretario de Comercio debe solucionar el tema del desabastecimiento. No se puede creer que llegamos a la especulación financiera, hasta en las figuritas. No vamos a comprar en el mercado paralelo a cualquier precio", dijo Palacios a BAE Negocios.