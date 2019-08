The Not Company (NotCo) empresa líder en Latinoamérica, del empresario más rico del mundo: el Fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, con presencia en Chile, desembarca ahora en la Argentina con su producto estrella: NotMay que utiliza inteligencia artificial para cambiar la forma en que se realizan los alimentos, manteniendo la textura, el aroma, la funcionalidad y el sabor mediante productos 100% naturales.

Su primer producto, la NotMayo, ya se puede encontrar en más de 800 locales de la Ciudad de Buenos Aires y cercanías. Próximamente se encontrará en los principales supermercados del país. Además, también está presente en Chile, Estados Unidos y Brasil.

Es el primer paso en la estrategia de negocio de la empresa en nuestro país, que refuerza su intención de no imaginar un futuro mejor, sino crearlo. Bajo su lema “Why Not?”, creando texturas y colores de diversos productos de la alimentación cotidiana como aderezos, leche, y yogures, sin leche y sin huevos, además de helados.

Los científicos de NotCo® y Co-Fundadores de la compañía, Karim Pichara (CTO) y Pablo Zamora (CSO) desarrollaron, junto a Matías Muchnick (CEO), un algoritmo único de machine learning y una extensa base de datos sobre diversos ingredientes vegetales, a los que recurren para desarrollar sus productos.

Este algoritmo, bautizado Giuseppe, analiza los alimentos a nivel estructural y luego cruza la información con diferentes fuentes para identificar los patrones que permiten detectar qué plantas deberían combinarse para replicar el producto deseado y sus propiedades. “Queremos revolucionar la industria alimentaria".

Buscamos generar un impacto real en el mundo y hacerlo más sustentable. Para ello, estamos trabajando sin descanso. Elegimos la Argentina como parte de nuestro proceso de consolidación en Latinoamérica.

El foco está puesto en crear productos extraordinarios sin cambiar los hábitos de consumo de la gente. Encontramos todos los datos de aquello que les da ese sabor, textura y color a los alimentos preferidos y desarrollamos un algoritmo que nos dice cómo reemplazarlos con vegetales”, comentó Matías Muchnick, Co-Fundador y CEO de The Not Company.

La compañía de food tech que utiliza inteligencia artificial para crear alimentos de origen vegetal es la primera inversión en una empresa emergente latinoamericana del empresario más rico del mundo: el Fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos.

Para propiciar la expansión a otros mercados, su última ronda de financiamiento fue liderada por The Craftory. La misma contó con la participación de Bezos Expeditions (el fondo de inversiones del CEO de Amazon) y Kaszek Ventures, que ya eran inversores en la compañía. Según la Universidad de Oxford, si la población mundial continúa con los mismos hábitos de consumo, en menos de 30 años no se podrá alimentar a todos los habitantes.

Actualmente, mantener un sistema basado en la cría y producción animal se utiliza ⅓ de la tierra habitable por el ser humano y se emite más CO2 que todos los medios de transporte combinados. En este contexto, NotCo utiliza un 87% menos de agua y en su producción emite un 37% menos de CO2, colaborando a reducir la emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Su primer producto, mayonesa, se caracteriza por ser deliciosa, cremosa y sin huevo, lo que evita desventajas de la mayonesa tradicional. Gracias a su composición, la Not Mayo no tiene transgénicos, lactosa, gluten, colesterol, huevo ni soja.

Actualmente se puede adquirir el sabor original y próximamente estarán disponibles las opciones garlic, spicy y oliva. Además de Not Mayo, la compañía lanzó en Chile sus revolucionarios Not Milk y Not Ice Cream, leche de vanguardia a base de vegetales y helados desarrollados por tecnología de Inteligencia Artificial de la compañía.