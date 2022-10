Toda crisis es una oportunidad. Este concepto aplica perfectamente a la crisis de semiconductores que aqueja al mundo desde el comienzo de la pandemia, y que impacta en cientos de industrias claves. Una de ellas es la automotriz, quizás una de las más afectadas. La venta de autos nuevos está en crisis en países como Japón, donde ahora la oportunidad le llegó a los vehículos usados. Y vaya si la están aprovechando.

En Japón, los costos de las verificaciones técnicas que realiza el Gobierno aumentan sideralmente cuando el auto pasa los siete años, y el costo para cumplir estas pruebas puede ascender a miles de dólares. Esta política, no casualmente, incentiva la compra de autos nuevos cada cierta cantidad de años, más allá de si los vehículos viejos funcionan bien o no. Sin embargo, los tiempos no son normales y ahora no hay tantos autos nuevos para comprar.

Un ejemplo claro es el Toyota Noah, una minivan híbrida que jamás fue diseñada para romper el mercado, sino más bien para pasar desapercibida entre las calles japonesas. Leo Lewis, editor de negocios de Asia del Financial Times, tiene una de esas hace siete años, y el paso del tiempo hizo mella en el vehículo: tiene casi 100.000 kilómetros recorridos, rasguños del campo, abolladuras de la ciudad y muchas manchas y derrames en su interior.

Toyota promete comprar sus usados a diez veces su valor a las personas que adquieran los modelos nuevos

Si Lewis quisiera comprar una nueva Toyota Noah, el nuevo modelo tardaría, con suerte, 13 meses en llegar. Por eso, la marca japonesa recurrió a recomprar los modelos Noah usados, al menos para garantizar la venta de los modelos más nuevos. Así, una Noah vieja que no valía más de 100.000 yuanes (alrededor de 700 dólares), ahora se vende a un valor diez veces superior, y lo mejor es que, hasta que llegue el nuevo Noah, se podrá seguir usando normalmente, sin que eso afecte su valor.

Esta situación refleja el giro que se dio en el mercado automotriz japonés: los precios de los autos usados aumentaron aproximadamente un 30% en un año en Japón. Dentro de ese pico, los autos más viejos como ahora tienen un valor doméstico que nunca podrían haber tenido antes. Toda crisis es una oportunidad.

El mercado de usados que podría explotar en Japón

Claro que esta oportunidad no solo es para los dueños de autos usados, sino que hay empresas que buscarán sacar rédito de este mercado emergente. El primero en subirse fue el grupo tecnológico japonés SoftBank, que trajo al país a Carro, una empresa que utiliza inteligencia artificial para ponerle un precio a autos usados.

"Se dice que el tamaño del mercado de automóviles usados de Japón es el doble de todo el sudeste asiático. Y todavía hay muchos puntos débiles en toda la experiencia del usuario, desde la compra hasta la venta de autos usados, que creemos que podemos penetrar", dijo a TechNode Global el director de estrategia de Carro, Kenji Narushima.

Mientras que antes los usados japoneses se vendían a mercados emergentes donde el historial de los vehículos importa menos, ahora eso, probablemente, cambie. El Noah de Lewis se quedará en Japón, y ahí el historial del auto sí importa. ¿Qué hace Carro? A través de la inteligencia artificial, calcula un valor según las especificaciones, fallas, golpes, derrames y todo por lo que haya pasado el auto.

Si el mercado de usados se dispara, muchos querrán comprar un vehículo a un valor lógico, y Carro llega a llenar esa necesidad. SoftBank, claro está, se llevará su parte por reunir a compradores y vendedores en su plataforma. Toda crisis es una oportunidad.

Carro, uno de los ganadores de la crisis

“En los próximos años, planeamos capitalizar el crecimiento del mercado de autos usados. Comenzaremos brindando servicios de suscripción de automóviles con Softbank como primer paso y eventualmente planearemos trabajar con miles de concesionarios en todo Japón para desempeñar un papel activo en ofrecer a los consumidores una experiencia de compra y venta sin problemas”, anticipó el director ejecutivo y cofundador de Carro, Aaron Tan.

Por ahora, la empresa fundada en 2015 prestará sus servicios a empresas, pero el plan es que llegue a clientes individuales.

Kenji Narushima tiene grandes planes para Carro

También conocido como el "Alibaba de los automóviles" de Singapur, Carro superó la marca de valuación de USD 1.000 millones después de obtener una financiación de la Serie C de USD 360 millones en junio del año pasado. La ronda de financiación convirtió a Carro en el séptimo unicornio basado o fundado en Singapur y el primer unicornio del mercado automotriz en el sudeste asiático.

Carro logró rentabilidad en su último año fiscal, ya que sus ingresos se duplicaron con creces a 465 millones de dólares. La empresa también está considerando, si todo va bien, expandirse hasta Australia, Filipinas y Vietnam. Una vez más, toda crisis es una oportunidad.