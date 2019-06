Este jueves AAPAS, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, realizó un evento por el Día del Periodista y BAE Negocios estuvo presente. En un diálogo con Roberto Saba, presidente de la asociación, analizó el avance tecnológico y cómo los productores se reinventan constantemente.

—A partir de los distintos avances tecnológicos ¿cómo ves que el productor de seguros se va amoldando?

—El productor está totalmente amoldado a la era digital. Hoy cualquiera de nosotros emite una póliza con un celular. Obviamente van a haber encuentros y jugadores nuevos en el mercado. Hay muchas páginas de contrataciones de seguros, algunas también son de productores. Otros no creemos que la venta sea 100% online, pero el productor se apoya en la tecnología para poder atender al cliente, brindarle un mejor servicio. Yo creo que hoy está totalmente subido a la tecnología.

—Al decir que "no todos creemos que la venta sea 100% online", ¿cómo crees que debería ser?

—Yo tengo mi forma de pensar y creo que va a haber participación de la venta digital, fundamentalmente en los commodities que todos sabemos más o menos cómo asegurar. Un auto, por ejemplo. Después hay un montón de necesidades de cobertura que necesitan de un asesoramiento… Una cosa es cuando compras turismo, desde tu casa pensando a dónde te vas a ir de vacaciones y eso hasta puede ser divertido. Comprar el seguro de tu auto, pensando si vas a chocar o si vas a matar a alguno no es placentero, por eso no creo que vaya a prosperar en el corto plazo el camino completamente digital.

—¿Cuál crees que será el camino entonces?

—Va a seguir el formato tradicional totalmente abrazado a la tecnología. Quien no sea tecnológico desaparece, con lo cual la transformación se va a seguir dando. El cliente cambió y te exige cosas que antes no, hoy es todo inmediato. Yo puedo estar haciendo la póliza en un bar o en la oficina y la mando en el momento. Estamos totalmente abrazados a la tecnología.

—AAPAS tiene una trayectoria muy larga, son pioneros y ¿cómo viven estos nuevos desafíos?

—Si, AAPAS tiene 60 años y los cambios son permanentes. Es divertido porque no es monótono, pero cuesta mucho. Buscamos impulsar a los productores a que se actualicen y se capaciten. Ahora los clientes llegan con todo googleado y nosotros tenemos que asesorarlos correctamente. Antes nosotros los informábamos.

—¿Cómo fomentan la formación?

—Tenemos una formación profesional continuada, esa es obligatoria les guste o no. Este año hicimos 37 cursos de capacitación optativa y también incluimos la tecnología.

Nicolás Saurit es el Secretario de AAPAS y además tiene un broker propio: Saurit Roman Asesores. Él también analizó la realidad de los productores y contó: “Nosotros vemos la actividad con cierto riesgo por la tecnología y las nuevas formas de consumo. También lo vivimos como un desafío, quizás hay ciertos productos que son sencillos de contratar como una computadora, un celular, pero hay otros que son más complicados y necesitan de un asesoramiento. Ese asesoramiento es personalizado, ahí es donde el productor tiene la posibilidad de adaptarse. En España por ejemplo si bien cambian los ámbitos de consumo hay un agente de seguros que es respetado. Desde AAPAS somos un faro en eso y los guiamos con capacitaciones, notas que hacemos en revistas y más.