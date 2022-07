Luego de notificar a sus clientes de Argentina que ya no podrán usar la misma cuenta en simultáneo y en lugares diferentes a menos que se pague un adicional, Netflix confirmó un nuevo plan de suscripción low cost para que los usuarios sigan confiando en su servicio.

Estos últimos meses no fueron fáciles para la empresa audiovisual, ya que en los últimos meses perdieron casi un millón de usuarios que se dieron de baja por disconformidades de los servicios o por preferir otras opciones de streaming. En ese marco, la situación empeoró luego de que se conociera la nueva medida que comenzará a regir en Argentina a partir del mes de agosto.

Ahora, Netflix anunció su plan con anuncios que verá la luz en 2023 en algunos países, aunque aún no se sabe en cuáles. “Probablemente comenzaremos en un puñado de mercados donde el gasto en publicidad es significativo. Como la mayoría de nuestras nuevas iniciativas, nuestra intención es implementarlo, escuchar y aprender, e iterar rápidamente para mejorar la oferta”, comentaron según el sitio Deadline.

Plan low cost de Netflix: qué incluye

En ese sentido, el plan low cost con anuncios no permitirá acceder a todo el catálogo, o por lo menos no en su inicio. Además, tendrá publicidad. “Hoy, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan con anuncios”, afirmó el coCEO de Netflix, Ted Sarandos.

“Hay algunas cosas que no, sobre las que estamos hablando con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el plan de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos contenido adicional, ciertamente no todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”, agregó.

“No es imprescindible. Como dice Ted, podemos lanzar hoy sin ningún derecho adicional de autorización de contenido. Ojalá podamos complementar eso, pero seremos disciplinados en lo que hacemos”, dijo por su parte el director financiero Spencer Newmann.

Como resultado, esta iniciativa buscar frenar la importante baja de suscripciones que se presentaron, calculándose 200.000 cancelaciones durante el último trimestre del 2022. Además, este martes, luego de la noticia que afectará a Argentina a partir del próximo mes, la plataforma también perdió 970.000 suscriptores adicionales.

La nueva medida de Netflix ¿es ilegal?

Un experto en telecomunicaciones aseguró que la decisión que implementará Netflix de cobrar un adicional para los usuarios que deseen compartir sus cuentes desde lugares distintos "es ilegal", ya que "es falso" que la empresa pueda detectar desde qué domicilio se conecta cada usuario".

" Netflix solo busca recaudar más de los usuarios incautos", denunció el ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz, que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación y varios ministerios nacionales.

"Es falso que Netflix pueda identificar desde que domicilio te conectás e impedirte hacerlo desde otro lugar". ¿Por qué? "Tu celu, laptop, PC, smart TV o módem tienen asignadas por tu ISP (proveedor de internet) direcciones IP dinámicas que cambian si los apagás o reseteás", apuntó.