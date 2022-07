Netflix anunció que cobrará un recargo a las cuentas que quieran usar la plataforma en más de un hogar. Este incremento se suma al aumento que ya tenían los servicios de streaming por la suba del dólar tarjeta que empezó a impactar desde la semana pasada. Por lo tanto, los usuarios empezaron a considerar darse de baja y cambiarse a otros servicios que sea más baratos.

Por el mismo dinero que cuesta un mes de un plan prémium de Netflix en julio 2022 se puede armar una buena cartera de plataformas que incluya desde cine de festivales o clásico, hasta contenido de Disney para los más chicos, pasando por las series más streameadas como Euphoria, The Office, The Boys, Game of Thrones y Los Simpsons.

Asimismo, existen otras aplicaciones que permiten acceder a contenidos de múltiples productoras de forma gratuita, como es el caso de Stremio.

Netflix con aumento

La plataforma anunció que desde agosto de 2022 habrá que pagar un adicional de $219 más impuestos por cada domicilio donde se use una cuenta que no sea el original donde está registrado su titular.

Por lo tanto, con la suba de la alícuota del anticipo del impuesto a las ganancias, sumado al IVA y al Impuesto país, que implican un incremento del 74%, este monto extra será de $381,06 por casa.

Cuánto cuesta Netflix en Argentina a partir de agosto con impuestos

Netflix plan Básico de $429 : total $746 (+ $381,06 por casa extra= $1.127,06 )

: total $746 (+ $381,06 por casa extra= ) Netflix plan Estándar de $799 : total $1.390,26 (+ $381,06 por casa extra= $1.771,32 )

: total $1.390,26 (+ $381,06 por casa extra= ) Netflix plan Prémium $1.199: total $2,086 (+ $381,06 por casa extra= $2.467,32)

Además, hay que tener en cuenta que cada provincia del país tiene su propio sistema tributario y que puede agregar un porcentaje al cobro final. Por ejemplo, a estos valores en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay que sumarle un 2% correspondiente a Ingresos Brutos. Incluso se recomienda a los usuarios revisar bien el resumen de la tarjeta de crédito donde pagan el servicios.

Cuántas plataformas se puede contratar con el precio de Netflix

Teniendo en cuenta plan prémium de Netflix, que permite reproducir contenido en cuatro dispositivos en simultáneo (el más usado en caso de compartir cuenta) y calidad 4K Ultra HD, se pueden contratar entre tres y cuatro plataformas.

El abono mensual cuesta $1.199 más $887,26 de impuestos: 74% total, que consiste en el IVA del 21%, impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8% y percepción por resolución 5.232/2022 del 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Total por Netflix $2.086,26 + 381, 06 = $2.467,32

En comparación, se pueden contratar HBO Max, Amazon Prime Video, el combo Disney + y Star + y Paramount +, por un valor de $2.543,32 por mes (sin contar el porcentaje de impuesto por jurisdicción). Unos cinco servicios por menos de 100 pesos más.

Por el momento, en ninguno de estos servicios de streaming existen límites a la reproducción fuera del domicilio y se pueden crear varios perfiles.

HBO Max: cuánto cuesta

HBO Max ofrece un plan estándar con contenido 4K, descargas y hasta tres pantallas en simultáneo a $694,26 con impuestos incluidos ($399 abono mensual). Es una buena plataforma para contratar, ya que cuenta con el amplio catálogo de cine clásico de Warner, que incluye toda la saga de Harry Potter, más series como Euphoria, Game of Thrones, Sex and the City con la nueva temporada de And Just Like That, Girls y más.

Plan móvil $485,46 ($279 abono)

Plan estándar HD y 4K $694,26 ($399 abono)

El precio puede bajar hasta un 33% si se contrata por tres, seis o 12 meses y hay descuentos por Mercado Libre.

Disney+ y Star+: cuánto cuesta en Argentina

Disney+ y Star+ pueden ser contratados por separado, pero lo que más conviene es el Combo+ que permite tener ambos servicios por $995 final por mes. Permitirá a los usuarios tener además de las películas y series de Star+ todo Los Simpsons y los contenidos deportivos de ESPN+. Disney no solo tiene sus propias producciones para chicos sino también las sagas completas de Marvel y de Star Wars.

Disney+ : $385 final

: $385 final Star+ : $880 final

: $880 final Combo: $995

Disney+ incluye todos los clásicos que trascienden generaciones

Paramount+: cuánto cuesta

Su catálogo está conformado por las propiedades de ViacomCBS: Paramount Pictures, MTV, Smithsonian, Nickelodeon, Comedy Central y Telefe. Su precio es de $299 por mes final.

Amazon Prime Video, precio julio 2022

Incluye producciones originales como "The Boys", "Invincible" y "Modern Love", además de contar con todo el catálogo de clásicos de MGM. También permite ver la multipremiada serie "The Office" y los éxitos "The man in high castle" y "Fleabag". Su costo es de $555,06 (más impuestos provinciales).

MUBI: cine de festivales en tu casa

La plataforma propone cine de autor e internacional, con incorporaciones de títulos todos los días y una guía de críticas y reseñas. Cuenta con un extenso catálogo de Cannes, muchísimos clásicos y algunos estrenos como la película "Crimes of the Future", la última del reconocido director David Cronenberg que podrá verse a fin de mes.

Por mes $694,26 ($399 abono) .

. Membresía Anual: un pago de $4.781,52

Qubit, una plataforma para cinéfilos

Al igual que Mubi, Qubit ofrece cine de autor y clásicos, aunque no tantas películas de festivales. Algunos de los títulos que se pueden ver incluyen: "All about Eve" de Joseph L. Mankiewicz; "It’s a wonderful life" de Frank Capra y "Dressed to kill" de Brian De Palma.

Por mes: $749 final.

Stremio: películas y series gratis

Si bien existen cada vez más plataformas con una infinidad de contenidos, también hay otros sitios que ofrecen series y películas en calidad alta sin pagar, es decir gratis. Uno de ellos es Stremio que funciona conectado a UTorrent. Se puede descargar desde https://www.stremio.com/ y pueden encontrarse todo tipo de contenidos, desde cine de autor o más experimental hasta los estrenos más taquilleros a medida que aparecen para "descargar por ahí".