Productores y asesores tuvieron un encuentro con el equipo de la compañía anfitriona, Evolución Seguros, donde se les brindó toda la información acerca de las bondades de sus productos. El hotel Conte estuvo repleto de visitantes, que hicieron de la capacitación una jornada más que exitosa.

El director de Grupo Crónica, Alejandro Olmos, expresó con entusiasmo la importancia del contacto directo entre las compañías y los productores de seguros. "En medio del avance digital, el productor y asesor de seguros es clave y fundamental para que el cliente decida en qué compañía confiar".

La compañía de seguros apuesta a una nueva forma de acercarse al cliente

En una jornada distinta e innovadora, Olmos les dio la bienvenida a todos los emprendedores y destinó sus mejores augurios para el resto del evento. También estuvo presente la especialista en coaching ontológico Cristina Quintana, quien encabezó las charlas invocando a la reflexión sobre una nueva forma de acercarse a los clientes, trabajando con la inteligencia emocional como camino para lograr el éxito empresarial. No sólo logró sacarle una sonrisa a la audiencia sino que además animó a los presentes llamándolos constantemente a la búsqueda de seguridad en si mismos y a la sinceridad. "No hay Apple que se le compare. La mayor tecnología es tu cabeza y encima vos sos el dueño; el problema es que no la usamos". Otro de los oradores fue Carlos Mazalán, reconocido orador y director de Mazalán Comunicaciones, quien con frescura y espontaneidad analizó las telecomunicaciones y la sociedad del conocimiento. Evolución Seguros apuesta a una nueva forma de acercarse al cliente, generando vínculos innovadores y efectivos. Teniendo en cuenta los nuevos paradigmas apuesta a promover la neuroventa como herramienta fundamental en el mercado.