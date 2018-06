Los distintos representantes del sector privado en materia turística estimaron, en un relevamiento realizado por Télam, que los cambios en la cotización del dólar tendrán un impacto en la llegada de turistas extranjeros al país, favorecido por un cambio más competitivo, y el incremento en los viajes de argentinos por el país, aunque aclararon que estos efectos no se verán en el corto plazo.

"Esta devaluación va a impactar en principio en el turismo interno, ya que el argentino que planeaba viajar al exterior encuentra que los precios no le serán tan accesibles y le resultará más conveniente hacer turismo en el país; y por otra parte, también la situación será más tentadora para el turista extranjero, que encontrará precios más convenientes ahora que cuando el dólar estaba retrasado", dijo el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías.

Sin embargo, indicó que no debe dejarse a un lado el hecho de que la situación cambiaria en los principales mercados emisores también varió, como el caso de Brasil, país que también devaluó su moneda, por lo que "el turista brasileño no va a tener diferencia alguna en su viaje a Argentina", agregó.

"Cuando nos preguntábamos porqué viajaba tanta gente al exterior era porque, por un lado, están las facilidades para pagar pasajes al exterior en cuotas, hasta 18 cuotas fijas, y por otro lado estaba el dólar retrasado", explicó.

"Con esta regularización del dólares y el peso, ya los precios afuera hacen más caro el viaje y si las cuotas se hacen con un 'dólar vivo' también resulta más difícil la financiación", continuó Elías.

Para el titular de la CAT, los cambios se comenzarán a notar a partir de la primavera, es decir, "para los que empiezan ahora a armar sus vacaciones para el verano" porque "tanto el turista argentino que planeó su viaje con anticipación, y ya tiene sus boletos comprados, como el turista extranjero que no tenía pensado venir a Argentina, difícilmente hagan cambios"

Por su parte, la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Graciela Fresno, dijo a Télam que el turismo "es una actividad de exportación no tradicional".

"Cuando el dólar está más alto genera un mayor poder adquisitivo de la gente que viene del exterior, lo cual para nosotros es una buena noticia. No así para el argentino que tiene que salir al exterior, pero sí para el que llega de afuera", manifestó.

"El argentino que no pueda salir que vacaciones en el país, así que desde nuestro lugar este reacomodamiento es un aliciente", enfatizó.

Aclaró, sin embargo, que hay que lograr que ese cambio más alto "no se traslade todo a los precios, porque si todo se dolariza y sube con el dólar, esa suba que tuvimos se licúa".

Coincidió con Elías en cuanto a que Argentina no es el único país que devaluó, "con lo cual no es todo ganancia, pero sí ayuda bastante".

También opinó sobre la nueva situación cambiaria y su impacto en la llegada de turistas el Country Manager de Despegar para Argentina y Uruguay, Federico Jäger, para quien la devaluación del tipo de cambio "representa una gran oportunidad para el desarrollo del turismo receptivo desde los mercados externos, ya que los precios de la mayoría de los productos turísticos están en pesos y esto hace que sean accesibles a turistas del exterior".

"Argentina compite con grandes potencias del turismo receptivo a nivel global; sin embargo, la propuesta de valor que representa el país es muy amplia, con un gran atractivo tanto en destinos, naturaleza, cultura y gastronomía como para seguir posicionándonos en este segmento", enfatizó.

El empresario coincidió en que los cambios se observarán para la próxima temporada de verano, y destacó que desde el sitio on line observan "un gran repunte en el sector, tanto de clientes extranjeros como nacionales".

"Esto sucede -agregó- porque ante la crecida del dólar, muchos clientes argentinos cambian el destino de sus vacaciones".

"Estamos notando un cambio en el mix de destinos donde el mercado argentino comienza a crecer en cantidad de reservas en relación con los meses pasados", y mencionó a Iguazú, Salta y Mendoza como los de mayor crecimiento.

Asimismo, apuntó a que el país debe continuar con la mejora en infraestructura, "ya que son la clave para continuar con el desarrollo y el incremento de la oferta turística, y los clientes de mercados como el europeo, el estadounidense y el de la región latinoamericana tienen mucho conocimiento de otros mercados y son muy demandantes".

Aunque sin relacionarlo al tema del precio del dólar, Carrie Wilder, la directora para Sudamérica de Expedia Group, señaló que los tres principales mercados internacionales que presentaron un aumento en la demanda para viajar a Argentina en el primer trimestre de 2018, con respecto al mismo periodo en 2017, fueron México (150%), Reino Unido (100%) y Brasil (60%), mientras que la demanda desde Estados Unidos "creció un 20%".