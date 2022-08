Luego del anuncio del ministro Matias Lammens sobre una nueva edición del Programa Previaje 3, aún sin fecha de lanzamiento, ya se conocen algunas de las características que los argentinos podrán disfrutar para esta temporada baja.

Las dos primeras ediciones del programa significaron un verdadero éxito que se tradujo en millones de pesos y logrando una recuperación económica importante después de la pandemia. Ahora, la cartera de Turismo y Deportes sigue apuntando a la misma iniciativa planificando viajes en fines de semana largo o durante los próximos meses.

Matías Lammens dará el anuncio oficial en los próximos días

En ese sentido, “está confirmado” por el expresidente de San Lorenzo que el anuncio oficial sería durante los próximos días, ya que se coincidió en la ùltima reunión de Gabinete en Casa Rosada en que es “una herramienta extraordinaria”.

“La idea es que haya ocupación en temporada baja para que continúe el trabajo y no solo sean puestos laborales temporarios de 2 o 3 meses en temporada alta. Por eso, la idea central es sostener también los trabajos que hay en temporada alta”, explicó Lammens.

Semanas atrás, hasta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había elogiado el Previaje 3, afirmando que era "una excelente política" de reactivación turística nacional.

"Fue una excelente política del Gobierno Nacional como respuesta para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. No conozco empresario, no conozco inversionista, que no reconozca en el PreViaje una excelente decisión del Gobierno", dijo en su momento.

Previaje 3 2022: cómo será

Si bien aún no se comunicó nada en concreto por parte del Ministerio de Turismo y Deportes, según el periodista Marcos Llobet en información que compartió en su cuenta de Twitter, ya están los lineamientos de esta edición.

Tratándose de una edición dedicada a la temporada baja, el Previaje 3 aplicará a viajes desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre.

En ese sentido, la página oficial del programa, en donde se realizan las transacciones para acreditar los beneficios de reintegro del 50%, aceptaran tickets de compras emitidos desde fines de agosto hasta el 30 de septiembre.