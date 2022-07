Durante la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, elogió PreViaje, el programa del Gobierno Nacional que devuelve el 50% de los gastos para volver a usar en el sector turístico.

“Fue una excelente política del Gobierno Nacional como respuesta para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. No conozco empresario, no conozco inversionista, que no reconozca en el PreViaje una excelente decisión del Gobierno”, aseguró Cristina desde la provincia de Santa Cruz.

Además, la vicepresidenta pidió acordar políticas de precios con las cámaras del sector turístico de cara a la tercera edición del programa, que tendrá el objetivo de estimular las escapadas durante las temporadas medias y bajas, según adelantaron desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Previamente, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, aseguró: “Felicité al ministro de Turismo y Deportes de la Nación por el PreViaje que, a nosotros, nos cambió la historia. Veníamos de un año y medio de pandemia que fue terrible y con este programa se trabajó como hace rato no se hacía”.

Según estadísticas oficiales, más de 5 millones de personas accedieron a PreViaje, programa que generó un movimiento superior a los $165 mil millones luego de la mayor crisis global del sector turístico. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ya habilitó la inscripción para prestadores turísticos a la tercera edición del programa, donde ya se registraron cerca de 10 mil establecimientos de todas las provincias.