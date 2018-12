La industria del software confía en que el 2019 traerá un incremento en los proyectos de inteligencia artificial, automatización, robotización, entre otras herramientas de la llamada industria 4.0, más allá del contexto económico y político que se presente en el país.

"Después de tres o cuatro años de no invertir en proyectos importantes, el sector corporativo sabe que no puede dejarse estar, y la presunción es que más allá del contexto político o económico implementarán soluciones de alta tecnología para eficientizar sus negocios", dijo a Télam el consultor Alejandro Prince.

Para Prince, hacia 2019 habrá mas inversión en desarrollos "cerebrointensivos" que eficientizarán los negocios.

Por su parte el director ejecutivo de Lagash, Federico García, dijo que "el año fue positivo, pudimos generar y ejecutar un 40% más de proyectos de innovación respecto al año pasado".

Lagash trabaja en la transformación digital de empresas tradicionales a través de robótica, e inteligencia artificial.

Si bien para García la operación "en Argentina continúa siendo la base estratégica de nuestro negocio global"; este año la firma avanzó en su proceso de expansión internacional con una oficina propia en Boston, Estados Unidos.

La industria del software, se caracteriza por cerrar sus balances con empleos sin cubrir por falta de recursos humanos capacitados, con incrementos en las exportaciones en cantidad de divisas y con un panorama de constante avance.

Sin embargo este año exportadores y no exportadores, marcaron su preocupación por el costo argentino que sigue "in crescendo"; tanto por los salarios valor dólar, los incrementos tarifarios, las tasas de interés y la competencia con empresas no radicadas en el país que captan recursos humanos.

También algunos de los exportadores de software señalaron que la devaluación del peso pudo significar para ellos un alivio que se evaporó cuando se dispuso el bono a fin de año, el incremento tarifario y las paritarias.

Prince señaló que en términos cualitativos y dentro del software "la venta local creció menos que la inflación, la venta al exterior se recupera por la suba de dólar, pero no tiene una reacción lineal" y el hardware, "ha caído entre 25 y 30%".

"El mercado de hardware termina siendo sensible al nivel de consumo masivo" dijo Prince para agregar que "no es la leche, ni el pan pero es la arista más masiva del mercado".

Respecto del consumo masivo, la modalidad de comercio electrónico "se destacó por ser la mejor herramienta de crecimiento de venta para las marcas, en un año recesivo para la economía argentina"; indicó Matías Fainbrum, general manager de Ingenico para América Latina.