Casi noventa trabajadores de Radio Rivadavia y Radio Uno podrían tener un respiro. En el día de ayer, se suspendió la cuarta subasta por u$s4,5 millones por orden del juez Francisco Robledo. Marcelo Figoli, titular del Grupo Alpha Media y de la productora de entretenimiento Fenix Entertainment Group, realizó un deposito judicial con el objetivo de hacerse cargo de ambas radios y del pasivo que ronda los $400 millones.

La histórica emisora Radio Rivadavia, que festeja sus 90 años, y su FM, hace largo tiempo que están en crisis. En octubre de 2015 se retiró el grupo Cetrá, su histórico propietario, y los trabajadores tienen desde entonces una deuda de ocho meses de sueldo. En septiembre de 2016, ingresó el grupo Whpei, dueño de LT3 Radio Rosario. Pero en noviembre de 2017, Sadaic le pidió la quiebra por una deuda de $1,9 millón. Desde ese momento, la radio está en manos de la Sindicatura. Daniel Vila también quiso comprarla y hasta entregó un adelanto a los Cetrá, pero no pudo tomar posesión.

De los 130 trabajadores, hoy resisten 90 que no cobran su sueldo desde principio de año y no tienen ni obra social ni aportes. De todas formas, siguen sacando al aire ambas radios las 24 horas. El juez Robledo le dio plazo al grupo que encabeza Figoli hasta el 16 de este mes para cumplir una serie de requisitos y depositar $700.000 más. Desde Alpha Media le aseguraron a los delegados que están listos para entrar en ambas emisoras la semana próxima y "mantener el espíritu de la radio". Hasta ahora el grupo es propietario de la agencia Noticias Argentinas NA, radio Colonia, FM Mágica (ex Splendid), FM 95.9 Rock & Pop y, junto al grupo Vila, poseen la FM 100.7 Blue.