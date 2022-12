“Mi entrenador dijo: 'El que se recupera mejor es el que gana'”, recuerda la extenista estadounidense Serena Williams. Y aunque ella ganó todo lo que se podía ganar y es considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, asegura que nunca encontró un remedio para el dolor. Así que invirtió tiempo y dinero para crear el suyo. Así, los productos Will Perform debutaron en un mercado de mil millones de dólares.

La marca se enfoca en la recuperación física de los entrenamientos con productos tópicos para el alivio del dolor y el cuidado de los músculos y la piel. Está apuntada a las necesidades específicas de entrenamiento de los atletas, así como a los amantes del fitness que llevan estilos de vida activos.

“La recuperación jugó un papel integral en mi desempeño y éxito profesional. Es una práctica que puede beneficiar a cualquier persona con un estilo de vida activo. Esa creencia es lo que nos inspiró a desarrollar una línea de productos que se enfoca en sus músculos y puede incorporarse a su rutina diaria de cuidado personal”, se lee en un comunicado de la marca.

Así serán los nuevos productos de Serena Williams

¿Qué vende Will Perform? Son cinco productos básicos compuestos por ingredientes como mentol, alcanfor, lidocaína, lavanda, geranio y más para calmar profundamente el dolor corporal. Sus ofertas iniciales son para uso diario y nocturno, y abarcan cuatro categorías: aliviar, refrescar, calmar y descansar. En el mercado ya están Will Relieve Pain Relief Roll-On and Spray, Will Cooling Pain Relief Roll-On, Will Soothe Daily Muscle Soothing Lotion y Will Rest Nightly Muscle Recovery Lotion. Cada artículo de la gama tendrá un precio de menos de 20 dólares.

Los productos vienen en botellas redondas de plástico blanco que lucen explosiones de color: un anillo verde brillante alrededor de una tapa amarillo limón para Will Relieve y dos tonos de naranja sobre la loción muscular diaria Will Soothe. Cada uno de los productos tiene un lazo de plástico conectado a la tapa, creado para engancharse a un bolso deportivo.

Williams probó los productos antes del lanzamiento durante el último año de su carrera como tenista profesional y brindó comentarios para mejorar las fórmulas.

“Me sorprendió lo mucho que me benefició. Me alejé de muchos de estos productos durante tanto tiempo porque sentía que realmente no me hablaban”, declara Williams. Pensando en el aroma y la textura, "estaba realmente emocionada por desarrollar algo que fuera más ligero y más utilizable en la vida cotidiana".

La nueva empresa de Serena Williams

Después de fundar una serie de empresas, incluida su marca de moda S by Serena, la línea de joyería fina Serena Williams Jewelry y la firma capitalista Serena Ventures, Williams se asoció con el ejecutivo Hank Mercier y el empresario Eric Ryan para cofundar y conceptualizar la idea.

Ryan, veterano genio de los productos de consumo, tiene una larga trayectoria en el mercado: cofundó la empresa de jabones ecológicos Method, vitaminas y suplementos gomosos Olly y vendajes y primeros auxilios Welly. Las tres empresas fueorn adquiridas parcial o totalmente por empresas mucho más grandes.

Ryan destacó la agilidad de Williams para combinar el "modo bestia" con "gracia y belleza". “Serena es obviamente una gran parte de cómo pensamos sobre la visión de esto”, dijo Ryan. Para hacer esto, unieron el lado médico de la recuperación y el lado de diseño avanzado de la aptitud física para crear una línea de productos eficaces y estéticamente agradables.

Williams y Ryan tenían una relación preexistente, ya que la firma de capital de riesgo de Williams, Serena Ventures, invirtió en la marca de bienestar ingerible Olly. “Lo que me encanta de Serena como cofundadora: se trata de ganar”, dice Ryan. “Ella es este ícono de estilo, belleza y gracia. Ella y yo nos unimos por el diseño y el estilo. Simplemente no hay nadie más que reúna esas dos ideas opuestas”.

Will Perform recaudó USD 8 millones de tres inversionistas con vínculos profundos con los cofundadores, en una ronda liderada por Base Ventures de Erik Moore. “Serena apoyó a Base desde los primeros días y estamos encantados de apoyar sus esfuerzos”, recordó Moore a Forbes.