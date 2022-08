Olivia Newton-John falleció el lunes 8 de agosto, luego de padecer cáncer durante años, y su partida conmocionó al mundo del espectáculo. Ahora, subastarán el auto que usaron en una icónica escena de Grease, el famoso musical de la década del 70 que despegó su carrera y la de su coprotagonista, John Travolta.

El remate del automóvil es organizado por la firma Mecum Auctions, que hace meses venía organizando la subasta, y se llevará a cabo el 20 de agosto en la localidad de Monterrey, al sur del estado de California, Estados Unidos. Hasta ahora, el auto tiene un piso de venta de 600.000 dólares mínimo. Lo que le da aun más valor es que lleva estampada la firma de la difunta actriz.

El auto a subastarse, a la derecha de la escena en Grease

Se trata de un modelo de la empresa Mercury, fabricado en 1949 y diseñado por Eddie Paul, que en la película dirigida por Randal Kleiser adopta el nombre de "Hell's Chariot" y fue usado en la escena de la carrera que protagonizan ambos bandos masculinos: los T-Birds, liderados por el personaje de Danny Zuko (Travolta), y los Escorpiones.

El mismo tiene un diseño descapotable negro con llamas naranjas a los costados.

El auto posee la firma de Olivia Newton-John

Años más tarde, en 2014, la actriz Olivia Newton-John, que se pone en la piel de Sandy en el film, se volvió a subir al automóvil restaurado durante un evento aniversario de la producción musical, en donde firmó su autógrafo a los costados del auto junto con el director de la película.

Grease, la película que catapultó la fama de Newton-John y Travolta

En Grease, Sandy, protagonizada por la fallecida intérprete, y Danny Zuko se conocen durante un verano en la playa y se enamoran. Convencidos de que se trataba de un amor de verano, al finalizar sus vacaciones deciden no continuar con su historia, sin saber que días más tarde se reencontrarían en la secundaria.

Con canciones como "Summer Love", "You're the one that I want" y "Greased Lightning", el musical está basado en la versión homónima de 1972 creada por Jim Jacobs y Warren Casey, pero que no logró trascender tanto como la que se estrenó con los dos actores en 1978.

Si bien la película obtuvo algunas candidaturas, el legado y la popularidad que consiguió años más tarde fue mayor que las distinciones y premios que recibió. En ese sentido, tanto Danny como Sandy lograron convertirse en unos de los personajes más populares del mundo del cine. Además, Newton-John y Travolta lograron desarrollar una gran amistad que perduró todos estos años.

Luego de darse a conocer la noticia sobre la muerte de la actriz, Travolta compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde expresó sus condolencias: "Mi querida Olivia, hiciste de nuestras vidas algo mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te amo mucho. Nos encontraremos luego y estaremos todos juntos de nuevo. Tu Danny, Tu John".