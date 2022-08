En cada triunfo de cada carrera que corría el excampeón olímpico y mundial, Usain Bolt, se repetía la misma pose. Con una mano apuntando a la cabeza y otra mano hacia el cielo, el jamaiquino miraba a la cámara con una sonrisa de felicidad y una pose de ganador. Ahora, el "relámpago" quiere que esa pose siga trayendo éxitos: solicitó registrarla en Estados Unidos, en busca de convertirla en una marca para futuros proyectos.

“La marca consiste en la silueta de un hombre en una pose distintiva, con un brazo doblado y apuntando hacia la cabeza y el otro brazo levantado y apuntando hacia arriba”, dice la solicitud de marca en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos la semana pasada.

La solicitud detalló que Bolt planea usar el logotipo en una serie de productos de ropa, gafas de sol, joyas, bolsos, restaurantes y "una tienda minorista que vende productos exclusivos de atletismo".

El exvelocista jamaiquinio ganó ocho oros olímpicos en tres Juegos entre 2008 y 2016 y se retiró del atletismo en 2017. Ahora, apunta a capitalizar su marca personal como lo hizo Michael Jordan, que registró su pose embocando una canasta y ahora vende millones de prendas de ropa y zapatillas en todo el mundo, y hasta produciendo camisetas de fútbol como la que usa Lionel Messi en el PSG.

El "imperio comercial" de Usain Bolt

"Dado que Bolt ahora está retirado de las carreras, tiene sentido que busque expandir su imperio comercial", dijo a la BBC Josh Gerben, un abogado de marcas con sede en Washington DC.

"La silueta de su pose de victoria es reconocida en todo el mundo. Este registro de marca le permitiría ofrecer él mismo los elementos enumerados en la solicitud, o licenciar el derecho de uso de la marca a terceros", dijo Gerben. “La lista es relativamente extensa. El logo podría tener una licencia o él mismo podría hacer esos productos”, completó.

No es la primera vez que intenta registrar esa pose: ya lo había hecho más de una década atrás, en 2009, pero la solicitud caducó y el atleta, en ese momento todavía en actividad, no pudo comenzar con su marca.

Así lo recordó Gerben en diálogo con el Washington Post: "Obtuvo un registro de marca para el logotipo en 2009 para una variedad de productos, pero ese registro se canceló en 2017 porque Bolt no presentó pruebas de que realmente estaba usando la marca para vender productos en los Estados Unidos (que es un requisito para mantener un registro de marca federal)"

Una carrera más

A lo largo de su carrera, Bolt trabajó con marcas que van desde ropa deportiva Puma hasta relojes Hublot y las bebidas Gatorade. También tiene participaciones en la propiedad de empresas como las maquinillas de afeitar Champion Shave, las plantillas Enertor y la organización de deportes electrónicos Wylde.

Es más: cofundó una empresa de alquiler de scooters eléctricos en Estados Unidos, pero su proyecto murió rápidamente y cerró a principios de este mes.

Usain Bolt tuvo varios contratos de patrocinio a lo largo de su carrera

Con este registro, el velocista ya retirado le da forma a su próximo proyecto. Volver a las carreras no es una posibilidad: "He visto a demasiadas personas retirarse y regresar solo para empeorar las cosas o para avergonzarse. No seré una de esas personas", sentenció al ser consultado por una posible vuelta.

Trató de cambiarse al fútbol profesional y tuvo una prueba con un equipo australiano, pero no pudo acordar un contrato, y en 2019 anunció que su carrera deportiva había terminado.

“Si bien ha pasado un tiempo desde que Bolt se retiró, es posible que esté comenzando a mirar más de cerca las oportunidades comerciales”, consideró Gerben. "Asegurarse de que su famosa 'pose de victoria' esté protegida con un registro de marca federal sería un paso importante para desbloquear el valor de la marca de Bolt", concluyó.